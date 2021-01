Sencillo, cómodo y con detalles especiales.

Hay momentos en la vida que se graban en la memoria para siempre. Y este, para Isabel Jiménez ha sido uno de ellos: su primer paseo con su bebé. Para la ocasión, y como no podía ser de otra manera, ha elegido un look de botas cowboy y gorra que nos encanta.

Isabel Jiménez se ha convertido en madre por segunda vez. A través de las redes sociales compartió la noticia y la alegría de la llegada del pequeño Dani con una imagen muy tierna que nos robó el corazón. Y ahora, la presentadora más 'fashion' de nuestro país, inmortaliza otro 'momentazo' con sus dos pequeños en un Madrid aún cubierto de blanco.

Desde los comienzos del embarazo Isabel no ha dejado de ofrecernos looks inspiracionales premamá 'fashion' y, la verdad, es que siempre ha acertado de lleno. ¿La clave? Los looks cómodos con un toque 'estiloso' y 'chic'.

Propuso llevar un vestido largo con zapatillas blancas y tenía toda la razón, porque queda ideal incluso embarazada. ¿Vas a ser futura mamá o eres mamá recientemente? Isabel Jiménez puede ser tu fuente de inspiración para encontrar looks premamá o posparto 'estilosos'.

Nos encanta su estilo y sus propuestas a través de televisión o redes. ¡Ella siempre acierta! Ahora que ya es mamá, comienza a darnos algunas pistas de looks posparto que, por supuesto, no pasan desapercibidos y no nos defraudan. Para su salida del hospital optó por un look posparto muy ella. Un outfit elegante, sofisticado y cómodo con un vestido de punto y botas estilo 'country'. Y ahora, tras unos días de recuperación pone su 'check' al primer paseo con su bebé.

La periodista ha querido inmortalizar en una imagen el primer paseo con sus dos pequeños y, para la ocasión, y con las calles aún repletas de nieve, ha optado por un look cómodo, sencillo, pero con toques 'estilosos'. Un vestido tipo punto, abrigo de paño en tono granate, botas estilo cowboy y gorra. Las botas cowboy son un complemento muy 'top' y 'trendy' que reconvertirá cualquiera de tus looks. ¿Prefieres los vaqueros? No tienes excusas, con las botas cowboy de caña alta como las de Isabel arrasarás.