Ahora que se llevan las chaquetas de cuero rectas y largas, Irina Shayk recupera la cazadora perfecto en su look más motero

Durante un paseo por Nueva York.

Con España prácticamente confinada y sus habitantes aislados en casa por la expansión de la pandemiia por el coronavirus Covid-19, en países como Estados Unidos todavía viven con cierta normalidad.

Es posible que no sea así en las próximas semanas, pero de momento las celebrities se dejan ver por las calles de las grandes ciudades, como es el caso de Irina Shayk, a la que hemos visto en Nueva York con el look más motero que la recordamos, chaqueta perfecto incluida.

Llama la atención que la modelo haya optado por este diseño de chupa de cuero justo en el momento en el que más se llevan las chaquetas largas y rectas, tipo Matrix, y también las tres cuartos, que le han quitado bastante protagonismo a la clásica prenda de la cultura rockera y motera, la chaqueta corta, de cierre con cremallera asimétrica y hebillas que es una de esas prendas imprescindibles de cualquier armario.

La top rusa la ha combinado con unas botas negras de agua muy originales porque a simple vista parecen una versión más de este calzado de inspiración militar, una de las grandes tendencias de la temporada invernal que estamos a punto de despedir.

Pero no, ya no es que no sean las Monolith de Prada, eso sí, las que más han enamorado a las celebrities en los últimos meses, sino que son un modelo fabricado en caucho y con calcetín interior de neopreno de la firma Christian Dior en clave minimalista. Parece militar en lo estético pero es una bota de agua, ideal para la primavera.

Unos jeans por dentro de las botas y un suéter rosa que le pone un poco de color a un look donde dominan las tonalidades oscuras son las las otras dos prendas con las que Irina Shayk ha completado un outfit urbano muy confortable, con el que demuestra que la chaqueta perfecto tiene ganada a pulso su etiqueta de básico.