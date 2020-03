Que los pantalones vaqueros rectos son tendencia ya lo sabíamos, pero Irina Shayk ha ido más allá y los ha llevado de estampado de vaca y combinándolos con zapatillas negras

El 'print' que protagonizó el pasado otoño ha vuelto.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Si hacía ya cierto tiempo que no habíamos vuelto a saber de los estampados, el protagonismo de estos regresa con Irina Shayk y sus pantalones vaqueros con 'print' de vaca rescatando esa efímera tendencia que la temporada pasada no logró desbancar el poder de los clásicos leopardo, serpiente y cebra a los que tanto solemos recurrir. Y precisamente la modelo le otorga una segunda oportunidad para llevarlo en un look con las prendas más cómodas (y básicas) que de cualquier buen fondo de armario pueden llegar a formar parte.

El 'cow print' apareció precisamente en un momento en el que la saturación de los diseños en nuestras prendas habían sobrepasado el límite de la sencillez y se habían embarcado en tendencias caracterizados por lo sobrecargado, siendo este estampando el colofón final con el que dijimos 'basta' y volvimos poco a poco a los básicos y lisos colores neutros. Pero de esto ya ha pasado mucho tiempo.

- Las pruebas que corroboran que el estampado de vaca es el nuevo 'print'

- Desde Burberry hasta Jeffrey Campbel, dos de las firmas encargadas de dar vida y protagonismo a un nuevo estampado, el 'cow print'

Tanto que mientras los motivos florales, los lunares y los recurrentes cuadros han permanecido en alza, el estampado de vaca se vuelve a colar tímidamente a través de un nuevo look de 'street style' con el que tratar de recuperar el protagonismo que merece. Así, la modelo se convierte en su mayor defensora esta temporada y lo rescata a través de unos pantalones vaqueros y rectos firmados por Burberry.

Pero más allá de sacarlos a la luz, lo novedoso más bien sería la combinación que para ellos ha encontrado y que nada tiene que ver con prendas de lo más sofisticadas y formales entre las que tampoco hay cabida para unos mocasines.

Todo lo contrario. Lo sport pasa a ser su mejor aliado y una sudadera negra, plumífero del mismo color y zapatillas que siguen esa gama cromática forman el trío de ases con el que Irina Shayk nos deja bien claro que el estampado de vaca o el 'cow print' vuelve y ella sabe mejor que nadie cómo llevarlo.