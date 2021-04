La modelo alemana aseguró en sus redes sociales que interpretaría a Samantha en 'Sexo en Nueva York'. Heidi nunca pierde su sentido del humor y se debe a una broma de #aprilfools

Nuria Roca

Los fans de Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha llevan celebrando desde enero el retorno de su serie favorita: "Sexo en Nueva York". Además, no se trata de un retorno puntual, como el caso de 'Friends', sino que será una temporada completa de la serie, que constará de diez episodios en total bajo el título. En su Instagram oficial, Sarah Jessica Parker, la gran estrella de la ficción, ha confirmado un bombazo que se ha hecho viral enseguida.

Ahora, la nueva sorpresa la aporta la modelo alemana Heidi Klum, quien "engañó" a través de sus redes sociales a todos sus seguidores al asegurar que sería la nueva integrante de la serie de televisión. Con la ayuda de una foto que compartió en su cuenta de Instagram, la modelo hizo una de las bromas más virales de #apilfools y aseguró que sería la nueva Samantha Jones, después de que la actriz Kim Catrall dejara el papel. ¡La verdad es que el papel le sentaría como anillo al dedo!

“¿Cómo se dice Samantha en alemán? Ha sido MUY difícil mantener esto como una sorpresa, ¡pero finalmente puedo compartir que me uniré a la nueva temporada de Sex and the City! No puedo esperar para devolver un poco de Cosmos y patear mis Manolos con estas increíbles damas”, escribió la actriz acompañando el texto con una foto en blanco y negro, en la que se ve junto a las otras protagonistas de la serie Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

Heidi reemplaza en el papel a Kim Cattrall, quien encarnó durante años a la sexy Samantha Jones, y quien decidió no participar en este nuevo regreso. La actriz, cuya enemistad con Sarah Jessica Parker es pública y evidente desde hace años, cuando le dijo: "Tú no eres mi amiga", le dio “me gusta” a un tuit que la felicitó por mantener sus convicciones.

Al parece Kim Cattrall había decidido no tomar parte en más proyectos que tuvieran que ver con la serie desde 2016. No obstante, ella no estaba en contra de que alguien más tomara la batuta del icónico personaje al cual le dio vida durante años.

En 2018, cuando se barajaba hacer una nueva temporada y reunir a las estrellas de Sexo en Nueva York, Cattrall manifestó sobre sus posibles sutitutas. “Soy parcial con Ellen DeGeneres, pero Oprah siempre fue mi primera. Pero luego están la diosa Tiffany Haddish o Sofia Vergara. ¡Tantas actrices fabulosas para elegir que harán que Samantha sea suya!”, escribió en Twitter.

Según una publicación de la revista Variety, las actrices cobrarán más de 1 millón de dólares por episodio por el proyecto de 10 capítulos. Además, y según el portal Hollywood Reporter la temporada que recrea la vida de las protagonistas se llamará “And Just Like That...".