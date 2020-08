Hailey Bieber o cómo llevar con mucho estilo unos shorts deportivos con zapatillas para crear EL LOOK de la temporada

Decimos SÍ a lo 'sporty'.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Los looks de 'street style' más cómodos están a la orden del día. Especialmente después de los meses de confinamiento en casa, nos hemos dado cuenta de que los estilismos relajados son aptos incluso para las que más saben de moda, y ya no nos asusta el hecho de salir a la calle en chándal o en pantalones de deporte, ¿verdad?

- ¡Alerta, tendencia! Hailey Bieber nos adelanta que los botines de punta cuadrada pisarán fuerte en el 'street style' de la próxima temporada

- Fíjate en el maquillaje de ojos de Hailey Bieber si quieres verte muy guapa este verano con mascarilla

Lo mismo le ocurre a las 'celebrities', quienes a pesar de estar siempre en el punto de mira también están apostado por looks deportivos para sus estilismos de 'street style'. De esta manera, priorizan la comodidad pero sin renunciar al estilo.

Después de ver a Diane Kruger con pantalón 'biker' y zapatillas blancas, llega Hailey Bieber con shorts deportivos para mostrarnos EL LOOK de la temporada.

La modelo aprovechó el día de ayer para dar un paseo por Los Ángeles (California) junto a su marido Justin Bieber. Para la ocasión, Hailey llevó un look 'sporty' de diez que nos encanta protagonizado por los típicos shorts deportivos tipo boxeo, con goma y cordones en la cintura, en color azul.

Además, la modelo lo conjuntó la prenda con un top 'cropped' negro de manga larga y unas zapatillas tipo 'running' de Nike.

Este tipo de pantalones están a la orden del día, y es que están arrasando porque son ideales para combinar con prendas que no sean muy 'sporty', tal y como ha hecho Hailey Bieber al llevarlo con este top.

Como siempre, la 'it girl' ha sabido darle ese toque personal al look llevando a modo de accesorio dos cadenas doradas en el cuello. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos del complemento imprescindible de la temporada: la mascarilla. La modelo escogió un diseño con estampado animal que nos parece de lo más original.

¿Y tú? ¿Te atreves por fin con este tipo de estilismos?