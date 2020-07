Si este verano vas a llevar shorts vaqueros, combínalos con un 'crop top' como ha hecho Hailey Baldwin

Y conseguirás un look de diez.

Año tras año, hay una prenda que se convierte en protagonista del 'street style' cada verano: el 'crop top'. Sabemos que puedes ser de las que prefieres no enseñar la tripa y es que, efectivamente, no todas nos atrevemos a mostrar el ombligo. Sin embargo, para llevar esta prenda incluso con otro básico del verano como son los shorts, solo necesitas tomar nota de cómo lo hace Hailey Baldwin.

Son muchas las 'celebrities', tanto nacionales como internacionales, que ya han lucido el 'crop top', como es el caso de Silvia Alonso, quien nos dio la fórmula para llevarlo con los 'paper bag' que tanto nos gustan; Kylie Jenner, que nos enseñó que también podemos sacar partido a la prenda por muy básica que sea; o incluso, durante la primavera las 'it girls' más seguidas en Instagram nos mostraban diferentes formas de llevarlo.

Y es que, aunque el 'crop top' es una prenda apta para cualquier época del año, el verano es su temporada por excelencia, ya que además de supercómodo, es versátil y fresquito. ¿Qué más podemos pedir?

Por supuesto, si juntamos el 'crop top' con otro de los 'must have' de verano como son los shorts vaqueros, no podemos pasar por alto la combinación que Hailey Baldwin ha llevado para su último shooting en Los Ángeles.

En concreto, la modelo ha llevado un top básico elástico de escote recto y tirantes dinos en color gris perla de la firma Joah Brown, que ha combinado con unos shorts denim de tiro alto, tipo vintage, deshilachados bajo los bolsillos traseros de Levis, en concreto el modelo 501.

Como se puede apreciar, el resultado no puede ser más ideal. Al llevar el top con los jeans de tiro alto, Hailey solo deja unos centímetros de su vientre al descubierto y, con ello, logra un efecto superfavorecedor de afinar su cintura. Por su parte, los shorts de tiro alto también ayudan a estilizar y a alargar las piernas. ¿No es genial? Ya sabes, si este verano vas a llevar tu 'crop top' con shorts vaqueros, es así como debes hacerlo.

Además, para darle un toque de color y originalidad al estilismo, la modelo ha llevado este conjunto bajo una sobrecamisa masculina tipo denim en color púrpura, que a ella le queda 'oversize' (y nos encanta), de la firma belga Raf Simons.

Como calzado, ha elegido los salones Strech de malla y piel en tono nude de Bottega Veneta, que están confeccionados con una malla de cuero que cubre el pie y con una cadena dorada en el tobillo. A juego con este último detalle de las sandalias, Hailey ha llevado una joyería minimalista, tal y como nos tiene acostumbradas, en la que destacan las cadenas doradas.

Un look de diez para inspirarnos y triunfar en el 'street style' este verano.