A Gigi Hadid se le cae la baba con su bebé y esta foto tan tierna así lo demuestra

Menudo baby boom entre las modelos este 2020! Karlie Kloss ha sido la última modelo en sumarse a la lista de embarazadas, pero hay otra que ya han dado a luz, como Gigi Hadid, que ya ejerce de madraza y no deja de presumir de su pequeña en su cuenta de Instagram.

El primer selfie de Gigi Hadid y su hija nos ha dejado con ganas de más aunque, eso sí, transmite mucha ternura.

Hace solo unos días ya nos regaló una bonita imagen. "Ella es la mejor, así que ha conseguido una decoración navideña adelantada", escribió Gigi junto a las imágenes en las que posa con un look casero y super 'comfy', compuesto por un chándal de color azul de sudadera y 'joggers' que ha combinado con un cárdigan de lana extralargo, gorro, botas estilo Hugg y calcetines 'animal print', a juego con la mochila portabebés con la que acuna a su hija contra su pecho.

Durante todo el embarazo ha sido muy hermética y parece que seguirá siéndolo porque, a diferencia de otros famosos, no ha mostrado la cara de su pequeña en redes sociales."Obviamente, creo que mucha gente no entiende por qué no estoy compartiendo sobre mi embarazo, pero es que estoy embarazada en una pandemia", contó entonces Gigi. "Mi embarazo no es lo más importante que ocurre en el mundo. Esa es una razón por la que sentí que no es realmente algo que necesite compartir, aparte de hacerlo con mi familia y amigos”, aclaró.

Antes de dar a luz, la top model de 25 años y 56 millones de seguidores de seguidores en la red social quiso tener un bonito detalle con sus fans y les ha regalado tres retratos que han acompañado a su entrevista en la revista Vogue. “Apreciando esta vez. Aprecio todo el amor y los buenos deseos ♡ nunca olvidaré la creación de estas imágenes especiales”, contó Gigg Hadid sobre su posado para Vogue, en el que contó con la colaboración de sus amigos los fotógrafos Liugi e Iango, la estilista Gabriella Karefa-Johnson y la maquilladora Erin Parsons. “'Gracias. ¡os quiero!”, señaló la modelo.