Gigi Hadid tiene el abrigo tipo blazer que mejor queda con una camiseta blanca y unos pantalones de cuero negros

La modelo, que se encuentra en París para la semana de la moda, nos muestra lo bien que queda un 'look' formado por los colores más básicos.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Gigi Hadid ha llevado el 'outfit' formado por básicos que todas podemos copiar. Entre ellos, un abrigo masculino estilo blazer.

-Tras ver el momento “pelazo” de Gigi Hadid en el desfile de Jacquemus, querrás imitarla constantemente

-Gigi Hadid confirma que el collar de eslabones es tendencia, y el suyo es de Uno de 50

La modelo se encuentra en París, donde transcurre a fecha de hoy la semana de la alta costura. Entre desfile y desfile, Gigi Hadid entra y sale de su hotel, Le Royal Marceau, con 'looks' de los cuales nos enamoramos al instante.

En esta ocasión ha llevado los 3 colores por excelencia: negro, blanco y marrón. Una combinación que nos demuestra lo bien que funciona mezclar básicos. Formada la base por unos pantalones de cuero negros y una camiseta blanca, sin duda el toque de estilo lo dan las botas y la americana al estilo abrigo. Una prenda XL (tanto que las mangas le tapan las manos) en un color gris y con hombreras, que nos recuerdan al la década de los 80. La buena temperatura de París estos días ha permitido a la modelo utilizar una blazer como abrigo ¡y nos encanta!

¿Quién diría que resultaría una buena elección conjuntar unas botas de ante marrones con unos pantalones de cuero? Este es un claro ejemplo de 'quien arriesga gana'. Y Gigi Hadid, aunque no arriesga en colores fuera de los básicos, sí se atreve con las texturas, materiales y tejidos.

Como no, no pueden faltar unas gafas negras (rectangulares y de montura gruesa) para establecer el 'look' de supermodelo.

Como si estuviese dedicando este 'outfit' a todas las chicas más minimalistas, Gigi Hadid nos dice que utilizando los colores más clásicos, puedes conseguir arriesgar y conjuntar como si estuvieses recorriendo las calles de la ciudad más entregada a la moda del mundo.