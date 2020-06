Las francesas que más saben de moda y huyen de lo pantalones vaqueros cortos aman estas bermudas

Las bermudas vaqueras son una fórmula infalible para triunfar este verano, palabra de influencer.

Woman.es

Si no eres de las que se siente cómoda con shorts vaqueros, pero te encanta el denim, las francesas tienen la respuesta a tu problema: se trata de un jeans con el que no pasarás calor este verano, porque no llega a ser tan corto como un pantalón corto ni largo como un pantalón, estamos hablando de las bermudas vaqueras.

- ¡Alerta, tendencia! Las bermudas son el único pantalón que importará este verano

- Estos pantalones cortos son igual de cómodos que unas mallas de ciclistas pero tan elegantes como unas bermudas y quedan genial con sandalias de tacón y blazer

No es ninguna casualidad que firmas como Saint Laurent o Chanel hayan incluido en sus colecciones de verano bermudas vaqueras, ni que en las calles de París se hayan vuelto todo un 'must'. Y es que las bermudas son los clásicos pantalones que se pusieron muy de moda en los años 90, esos que no eran ni largos ni cortos pero que eran ideales para el entretiempo, y te aseguramos que este verano van a arrasar, porque ya lo está haciendo entre las que más saben de moda.

Estos pantalones que quedan un par de centímetros arriba de la rodilla vuelven pisando fuerte esta temporada en su versión denim, así lo ha dictaminado el street style que nos demuestra cómo combinar las bermudas en diferentes versiones para que te conviertas en todo un chica it con aires franceses.

Lo que más nos gusta de este tipo de bermudas es que admite infinitos looks, es tan ponible y cómodo como un vaquero, pero a la vez fresco y veraniego como un short. Por ejemplo, hemos fichado este look en la cuenta de Instagram de la influencer, directora artística y consultora de marca Leia Sfez. La francesa ha conseguido un outfit sofisticado y elegante usando únicamente básicos que seguramente tienes en tu armario. El toque está en los pequeños detalles, como las alpargatas que lleva en dos colores, las gafas XL y el bolso con asas de cadenas.

También son aptas para llevar con un estilismo más deportivo, con zapatillas y una camiseta blanca, o incluso hay quienes las llevan con cuñas o tacón y un body o crop top, para un estilo más sexy y atrevido. Las puedes mezclar con blazer, si tienes una reunión importante y unos mule.

En fin, las opciones son muchas y muy variadas y el resultado final dependerá de los accesorios que agregues. Si todavía no tienes las tuyas ¿qué estás esperando? La calle ya ha hablado.