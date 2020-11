Diane Kruger sabe que los pantalones pitillo de cuero siguen siendo tendencia si se llevan con botines con cordones y plataforma

La actriz sabe que muy bien que hay apuestas que nunca se pierden.

María Aguirre | Woman.es

Hay combinaciones que, por mucho que el ciclo de la moda siga su curso, nunca fallan. La de pitillos y botas con cordones es una de ellas. Aunque, bien es cierto, que no funciona siempre, necesita que sean determinadas directrices las que se sigan. En este caso concreto, los pantalones es preferible que sean de cuero -y más esta temporada que están declinados en todas las versiones posibles- mientras que las botas deben ser de estilo militar con un poco de plataforma para que, juntos ambos elementos puedan conseguir ese toque cañero que tanto nos gusta.

A esta regla no escrita que no deberías olvidar se le pueden añadir muchos otros elementos como ha hecho Diane Kruger. La actriz ha apostado por este mix atemporal de la manera más efectiva, que no es otra que la de acompañarse de un básico como es un suéter también de color negro.

Pero no se ha detenido ahí porque, para darle su toque personal, le ha añadido lo que es un accesorio estrella en sus looks, una gorra marinera -no hay más que echar la vista atrás por los estilismos de la intérprete para comprobar que estamos en lo cierto-, un gran bolso color camel y un trío de collares estratégicamente colocados en diferentes alturas sobre el jersey para que destaquen con su brillo dorado.

Y para coronar su estilismo de street style, un buen abrigo. El de Diane es uno de esos modelos que siempre viene bien tener en el armario por la versatilidad que ofrece al ser de lana, silueta oversize, con grandes solapas, doble botonadura delantera, bolsillos laterales y con los tonos marrones propios de esta época del año como protagonistas.

Imaginarás entonces por qué nuestra alegría ha sido mayúscula al descubrir que lo tenemos disponible más cerca de lo que pensamos porque pertenece a la colección otoño-invierno de Mango.

Está a la venta en la tienda online de la firma por 79,99 euros en tallas que van desde la XS hasta la XL y en tres tonalidades diferentes para que tengamos aún más para elegir.