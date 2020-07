Hay algo que Dakota Johnson y Olivia Palermo tienen en común y que salvará tus looks de 'street style' en tiempos de coronavirus

Un truco muy sencillo para conseguir un 'outfit' de diez sin renunciar a la protección.

En tiempos de pandemia puede resultar complicado seguir triunfando en el 'street style', ya que tenemos que cumplir con todas las medidas de seguridad y esto es algo que ha llevado a que la mascarilla se convierta en un complemento más, como si de un bolso se tratase.

Pero, ¿se puede ir protegida y lucir un look de diez? La respuesta es sí, y es algo que nos han demostrado dos de las mujeres con más estilo de Estados Unidos (y del mundo, digamos).

Una en Nueva York y otra en California (casi como si de una película de Lindsay Lohan se tratara), Olivia Palermo y Dakota Johnson coinciden en un truco para conseguir un "lookazo" sin renunciar a la protección que es tan necesaria en estos momentos.

Los recientes estilismos que Olivia Palermo ha llevado por las calles de Nueva York recientemente, se han visto caracterizados por un detalle que conquista a toda 'fashion lover': un pañuelo para tapar la mascarilla y aportar un toque extra de originalidad al look. Y es que Dakota Johnson, que también sabe cómo sacar partido a cada uno de sus 'outfits' (incluso llevando leggings con sudadera y unas zapatillas deportivas), también ha caído rendida ante este nuevo truco de 'street style', tal y como hemos podido ver en su última aparición.

En la tarde de ayer, la actriz, de 30 años de edad, fue fotografiada en California con un look básico, perfecto para el día a día, protagonizado por un top liso en color negro y unos pantalones vaqueros de tiro alto y corte recto superfavorecedores que combinaba con unas babuchas en blanco (calzado que parece que se ha convertido en su 'must' de la temporada y algo en lo que también coincide con la 'it girl' Olivia Palermo) y un 'tote bag' a juego.

Pero, sin duda, lo que más llama la atención del look es cómo lo ha completado con una bandana roja para tapar la mascarilla y, tenemos que confesarlo, no puede ser más original. Y es que, ya sea con un pañuelo de seda o con una bandana, tanto Olivia Palermo como Dakota Johnson tienen claro que esta es la mejor manera de cumplir con las medidas de seguridad y seguir arrasando en el 'street style'.

Con esto definitivamente confirmamos que los pañuelos se convierten en un 'must', incluso si quieres darles un doble uso creando tus propios tops o bikinis. ¿A qué estás esperando para hacerte con uno?