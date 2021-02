Cristina Pedroche nos enseña a llevar el mono corto de punto de Zara en invierno

Con medias y botas militares, la mejor combinación.

¿Recuerdas el mono de pantalón corto y manga larga realizado en punto que causó sensación hace unos días después de que Chiara Ferragni apareciera con él en su perfil de Instagram? Pues bien, tenemos varias noticias que darte en torno a él.

Lamentablemente, sentimos decirte que sigue sin estar disponible en Zara, que es donde lo consiguió la influencer. Este modelo trenzado en tono beige voló en las primeras semanas en las que se puso a la venta y colgó el cartel de agotado en prácticamente todo el mundo.

No parece que tengan previsto reponer su stock, pero lo que sí podemos decirte en clave positiva es que la firma ha lanzado otras propuestas que siguen la misma línea y son igual de atractivas. Una de ellas es precisamente la que Cristina Pedroche ha escogido para acudir como colaboradora a 'Zapeando' un día más porque guarda muchas similitudes con el que en su día nos mostró la influencer.

Como ves no solo el mono de la presentadora es muy parecido al que en su momento llevó Chiara, es que además ha replicado el look del alma mater de 'The blonde salad' casi al dedillo al combinar esta ansiada prenda con unas medias tupidas negras y unas botas del mismo color de estilo militar.

Una apuesta mucho más terrenal en la que inspirarnos a la hora de sacar partido a esta a priori complicada pieza en invierno, que las que acostumbramos a ver en redes últimamente y que pasan por lucir la prenda sin nada debajo como parte principal de un look comfy con el que estar en casa o, las más atrevidas, para salir a la calle con unas botas engomadas como por ejemplo Amelia Bono hizo hace tan solo unos días.

El mejor de los anuncios en torno a esta tendencia nos lo hemos dejado para el final y es que este mono que ha lucido Cristina Pedroche sí que puede conseguirse aún en Zara en el apartado de rebajas. De los 29,95 euros que costaba inicialmente ha pasado a tener un precio de solo 7,99 euros, ¿no nos digas que no te han entrado unas ganas locas de hacerte con uno igual?

Eso sí, tendrás que darte prisa porque las tallas vuelan en cuestión de segundos...