Las 'combat boots' no pueden faltar en tu zapatero esta temporada, palabra de Irina Shayk

La modelo sabe llevarlas con más estilo que nadie.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

El otoño está al caer, y aunque no paramos de ponernos al día con las tendencias de entretiempo, no podemos resistirnos a adelantarnos a todo aquello que protagonizará el 'street style' la próxima temporada. Y por supuesto, en este sentido no podemos olvidarnos del calzado.

Hay unas botas que ya tienen en sus zapateros las que más saben de moda y que esta temporada van a pisar más fuerte que nunca: las 'combat boots'.

Se trata de unas botas de estética militar con aire urbano que, además de ser comodísimas, son superfavorecedoras porque gracias a su suela podemos sumar unos centímetros de más a nuestra altura (y eso a las bajitas nos viene muy, muy bien).

Además, son unas botas todoterreno porque abrigan, nos protegen del frío y de la lluvia y combinan con TODO. Y sino que se lo digan a Irina Shayk, quien ya nos ha demostrado que es amante de este calzado incluso para el verano.

La modelo tiene la fórmula para llevarlas con más estilo que nadie y nos confirma algo que ya sospechábamos, y es que esta temporada van a ser un 'must have'.

Irina las combina con vestidos cortos de todos lo estilos (desde los más cañeros a los más románticos), pero en esta ocasión ha sido fotografiada por las calle de Manhattan, ciudad en la que reside, con un look 'urban' que nos encanta.

Irina Shayk ha llevado un minivestido azul de Chrome Hearts, ajustado, de color azul y con una cremallera delantera muy sexy. Y, como no podía ser de otra manera, ha rematado el look con unas botas 'combat' negras.

En concreto, las botas de la modelo son de la firma parisina Both y cuentan con una suela gruesa, cordones y hebillas laterales a modo de cierre, lo que las haces todavía más originales. Sin duda, pueden recordarnos al modelo clásico de Dr.Martens pero con un aire más rompedor. Sin embargo, la fórmula de la modelo es perfecta para aquellas que queremos rebajar un poco esa "agresividad" al look al llevarlas con vestidos. ¡Tomamos nota!