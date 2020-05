Chiara Ferragni ha llevado un top blanco de Bershka con una minifalda de flores de Zara y nos parece uno de los mejores looks para disfrutar de esta nueva fase

Y además tiene truco.

Es posible que nunca en su vida, al menos no desde que es tan famosa, Chiara Ferragni haya permanecido tanto tiempo seguido en la misma ciudad. La empresaria italiana continúa en Milán, donde lleva confinada con su familia desde el comienzo de la cuarentena, que en el norte de Italia llegó antes incluso que en España.

Por suerte para ella (y para nosotras que lo vemos y tomamos nota), el vestidor de su casa milanesa le da de sobra como para vivir un tiempo largo sin repetir look, y por si eso fuera poco, Ferragni no pierde el tiempo y de forma telemática ha actualizado ya su armario de verano con uno de los hits de la primavera: las faldas bermudas.

La influencer parece haber seguido los pasos de Paula Echevarría, que fue la primera cara conocida que nos puso en la pista de estas prendas en la nueva colección de Zara, y se ha hecho con un modelo muy similar al suyo, aunque más colorido lo que le da un plus de alegría con el que celebrar el cambio de fase.

La minifalda, avolantada y con print de flores, no parece en las fotos que sea en realidad una bermuda, pero te garantizamos que lo es porque así se puede comprobar en la propia tienda online de la marca española donde se vende por 22,95 euros.

La verdad es que no se nos ocurre mejor opción para conjugar la gracia que este tipo de minifaldas primaverales le dan a cualquier look con la comodidad que supone siempre ir en shorts y no tener que preocuparte por si la falda te juega una mala pasada.

La falda del gigante de Inditex Chiara la ha acompañado de un top de punto en color blanco de Bershka que, lamentablemente, es de la temporada pasada -eso sí, ahora tienes más de una versión en esta línea en otras tiendas- y con las ugly sandals de Chanel en color lila que ya nos ha enseñado en varios looks anteriores desde que estalló la cuarentena y se aliviaron las medidas del confinamiento en Italia.