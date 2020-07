Chiara Ferragni estrena el short más atrevido del 'street style'

¿Te atreverías a ponértelo? Nosotras todavía lo estamos debatiendo...

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

El estilo de Chiara Ferragni arrasa allá por donde va y no es para menos, pues la empresaria sabe sorprendernos con estilismos de lo más rompedores. No solo tiene uno de los armarios más envidiados del planeta, sino que no se cierra a ningún tipo de prenda y menos aún si se trata de un diseño original y sexy como el que ha mostrado recientemente en sus redes sociales.

Chiara Ferragni ha incendiado Instagram con la publicación de uno de los estilismos más atrevidos y sexis de los que hasta ahora hemos podido ver en su perfil de esta red social (y no son pocos...).

En el look del que te hablamos, hay una prenda estrella que se lleva todas las miradas: un short en el que la tendencia 'criss-cross' es la protagonista. ¿Te suena? Se trata de una tendencia que ya arrasó en el 'street style' hace varias temporadas gracias a 'celebrities' como Gigi y Bella Hadid, Hailey Bieber o Kim Kardashian; y es que parece que Chiara Ferragni quiere volverlos a traer de vuelta a los escaparates.

Por si no lo recuerdas, la tendencia 'criss-cross' consiste en cruzar cordones o lazos en aberturas de ciertas prendas, como puede ser un escote o el lateral de un pantalón, por supuesto deja entrever la zona del cuerpo en la que se sitúa esta abertura, por lo que es muy sexy y, por ello, no todas nos atrevemos a lucirla.

Sin embargo, Chiara Ferragni ha ido un paso más allá, pues su atrevido short vaqueros en azul 'vintage', en lugar de llevar cordones lleva cadenas plateadas de acero inoxidable y, por supuesto, deja "al descubierto" parte de sus caderas y cintura. Este diseño pertenece a la marca EB Denim y tiene un precio de 215 euros, y es uno de los 'best seller' de la marca.

La italiana los ha combinado con un top de color rosa con estampado de flores y tirantes finos de Brandy Mellville y unas sandalias de tiras cruzadas en tonos dorados. Nosotras todavía estamos debatiendo sobre si nos atreveríamos a llevarlo o no... ¿Y tú?