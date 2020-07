Cuando pensábamos que los pantalones de látex habían quedado en el olvido, llega Chiara Ferragni y nos muestra cómo llevarlos para elevar cualquier look

Esto sí que es llevar una prenda arriesgada con estilazo.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

En el mundo del 'street style' existen diseños más arriesgados que no todas nos atrevemos a llevar, pero no es nada nuevo si te decimos que Chiara Ferragni no tiene límites a la hora de marcarse "lookazos", ¿verdad?

Y es que la italiana, incluso llevando prendas que jamás pensaríamos que tuvieran cabida en nuestro armario, tiene el poder de hacernos cambiar de opinión (o al menos hacernos pensar).

La semana pasada, la 'it girl' nos dejó totalmente boquiabiertas al estrenar el short más atrevido de la temporada y con el que, por la confección de la prenda en 'criss-cross', dejaba ver parte de sus caderas y de sus piernas, e incluso nos hacía dudar de si llevaba ropa interior. ¿Se te ocurre algo más sexy?

Pero, por si no nos parecía suficiente este diseño tan original, hoy Chiara Ferragni ha vuelto a sorprender en redes sociales con un look ideal que, sorprendentemente, está protagonizado por otra prenda llamativa que sabemos que no es nada fácil de llevar: los pantalones de látex.

¿Pensabas que habían caído en el olvido? Normal, nosotras también lo creíamos. Desde que Úrsula Corberó se atrevió con ellos, no habíamos visto nada igual hasta que Kim Kardashian apareció con un conjunto de látex con el que nos dejó anonadadas, y no es para menos...

Y es que tenemos que admitir que el látex no es un tejido favorecedor, ya que se ajusta demasiado al cuerpo y, digámoslo todo, se vincula con el ámbito sexual, ¿o no? Sin embargo, Chiara Ferragni nos demuestra en su última publicación de Instagram que, en cuestión de estilo, no es lo que lleves sino cómo lo lleves. Y ella ha llevado esta prenda tan atrevida de tal manera que se puede elevar cualquier look.

La italiana ha escogido un pantalón de tiro alto superajustado (lógicamente) en color negro, que ha combinado con una blusa romántica de manga larga y cuello con lazada en color rosa pastel.

La blusa, tanto por el color como por el diseño, resulta perfecta para combinarla con prendas más atrevidas como, en este caso, los pantalones de látex, y sin caer en excentricidades.

Además, la 'influencer' ha completado su look añadiendo un cinturón negro y luciendo unos 'stiletto' con correa al tobillo en tono nude. Respecto al 'beauty look', la 'it girl' también ha apostado por la sencillez con un maquillaje sutil en el que la sombra de ojos en color tierra marca la diferencia.

A nosotras nos ha convencido, ¿y a ti?