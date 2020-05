Chenoa y su look con camisa vaquera y gorra para salir a pasear

Comodidad ante todo.

Después de tantas semanas confinados en casa en las que las redes sociales y las aplicaciones de videollamada han sido nuestros nexos de unión con el mundo exterior, se hace extraño empezar a ver a celebrities que nos han hecho pasar grandes ratos de encierro obligado recuperar poco a poco rutinas al aire libre, en un escenario muy distinto al que ha servido de fondo para sus vídeos y fotos en Instagram.

Es el caso de Chenoa, una de las caras conocidas que más reforzada sale de la cuarentena en las redes sociales -con el permiso de Ester Expósito-, que nos ha recordado en un paseo con su perro que las gorras beisboleras y las camisas vaqueras abiertas son un look noventero al que siempre viene bien recurrir cuando se busca la comodidad más absoluta.

Con deportivas y pantalones oscuros, ambos modelos confortables, la cantante ha combinado esa dupla estrella del armario desde hace décadas. A nosotras nos encantan este tipo de looks unisex, donde los límites se difuminan, y más si quien lo lleva le aporta un plus de personalidad, como es el caso de la miembro del jurado de 'Tu cara me suena', que si algo le sobra es personalidad.

La artista de origen argentino ha escogido un diseño clásico, recto y azul oscuro, a juego con la gorra, que ha llevado remangada y como sobrecamisa, seguramente con una camiseta básica, la guinda al pastel para este outfit que es siempre caballo ganador, especialmente en lo que al confort se refiere.

Nada que ver, por ejemplo, con el look de 'femme fatale' con el que sorprendió a todos sus seguidores en Instagram hace unos días para celebrar bailando, a lo JLo, que había superado la barrera de los 800 000 seguidores en la red social, cada vez más cerca del millón que precisamente también celebró bailando Hiba Abouk pocos días antes.