Estilizarán tu figura.

Cecilia Franco | Woman.es

¿Quién dijo que los leggings son solo para hacer deporte? Son mucho más que eso y aunque no lo creas los querrás llevar hasta para salir de fiesta después de ver el 'lookazo' de Carla Hinojosa. Ella confirma que los leggings 'fuseau' que arrasaron en los 90 son un 'must' que no puede faltar en tu armario.

Carla Hinojosa definitivamente se ha unido al mundo 'comfy'. Ella nos ha demostrado que es posible llevar looks básicos con zapatillas running y, como no podía ser de otra manera, ha adaptado el mundo de los leggings a su día a día. La ropa cómoda nos ha conquistado en todos los sentidos, hasta tal punto que los leggings han pasado a otra dimensión y ahora van más llama del mundo deportivo con, incluso, detalles personalizados de lujo.

Ahora buscamos leggings calentitos, cómodos y damos con ellos hasta en los 'special prices' de Zara. La comodidad está de moda y se convierte en la tendencia más potente del invierno que nos devuelve a la década de los 90.

Los años 90 vuelven a nuestra vida (o nuestro armario) pisando fuerte. Esto Carla Hinojosa lo tiene claro y, por supuesto, nos demuestra cómo debemos adaptar las tendencias de los años 90 al siglo XXI y arrasar. Con unos leggings similares a los que lleva Carla como los que hemos encontrado en las rebajas de Calzedonia (11,95 €) no tendrás más excusas.

Los leggings con la tira bajo el talón, o también conocidos como 'fuseau' o 'stirrup' leggings, fueron lo más deseado en los años 90, y ahora, vuelven de nuevo para que recrees 'lookazos' como el de Carla. Ella ha apostado por un look 'total black' de leggings 'faseau', blazer y 'taconazos' en color 'nude'. Estos zapatos combinados con estos leggings son la mejor opción porque estilizarán mucho más la pierna y te verás más alta. ¿A qué esperas para apuntarte a esta tendencia? Será tu mejor aliado.