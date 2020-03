¿Cansada del típico conjunto de chaqueta y pantalón? Rosanna Zanetti tiene la alternativa más divertida diseñada por María Escoté que hará que todo el mundo se gire para mirarte

El estampado es lo más divertido que hemos visto en mucho tiempo.

Hay pocos looks más elegantes que un conjunto de chaqueta y pantalón o americana y falda lápiz. Lisos, con estampados, en clave 'oversize', ceñidos, de jacquard, de seda… las posibilidades son infinitas, pero después de ver a Rosanna Zanetti tenemos muy claro que al traje se le puede dar un giro. La modelo e 'influencer' ha compartido un look en su cuenta de Instagram con el que no dejamos de soñar.

Estos días de encierro en casa han puesto melancólica a la venezolana, se ha puesto a buscar en su carrete del móvil y ha encontrado las fotografías de su viaje a Japón. A ella le da dado nostalgia, pero a nosotras nos han entrado unas ganas tremendas de copiarle su look. A pesar de que estaba visitando el país, Rosanna Zanetti no renunció a lucir un lookazo de esos de los que estar orgullosa de enseñar en Instagram. Hemos tenido que esperar, pero ese momento ha llegado.

La modelo lució un conjunto de pantalón campana y kimono a juego de María Escoté de la colección primavera-verano 2017 que tituló 'Conchinchina’, que fue un homenaje a Vietnam.. Y lo que más nos ha llamado la atención ha sido el estampado de monitos de su conjunto, que no puede ser más original y divertido. Y, a juzgar por el comentario que le ha dejado David Bisbal, no hemos sido las únicas. “Para que sepáis todos, cuando hicimos este viaje, todas las adolescentes paraban a Rosana para decirle lo guapa que era y que les encantaban cómo iba vestida! Lo prometo!! 😊 que orgulloso me hacía sentir eso! Fue un viaje muy bonito. Besos!!”, le escribió a su esposa.