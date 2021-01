Los botines 'de toda la vida' vuelven de nuevo.

Cecilia Franco | Woman.es

Katie Holmes no hay nada que no solucione con un vaquero. En su armario reinan los vaqueros, no hay más que ver sus looks. ¿Combinados con? Ni botas cowboy, ni botas de suela 'track'. Katie Holmes, la reina del 'street style', lleva los botines negros planos de toda la vida con los que irás comodísima en tu día a día.

Tenemos que admitir que nos ha sorprendido. La actriz nos ha dado una lección de estilo, y es que es cierto que aunque las modas van y vienen, hay una cosa que jamás pasa de moda: el estilo propio y su esencia.

Diríamos que la prenda estrella del armario de Katie son los vaqueros, específicamente los rectos. Y la verdad es que sientan ideal y combinan con todo, eso no lo podemos negar. Pero mejor quedan con las propuestas que nos lanza Katie una y otra vez.

El mejor look del otoño nos lo propuso ella con pantalones rectos y zapatillas, y ahora hemos de admitir que, de nuevo nos propone el mejor look del invierno con unos vaqueros rectos y unos botines planos en negro de los de toda la vida.

Sí, y decimos de los de toda la vida porque estamos más que seguras que en algún momento los has tenido en tu armario y pensaste que nunca jamás volverías a ponértelos. Hasta que viene Katie Holmes con este 'lookazo' y despierta nuestra inspiración.

Ya avisamos que la propuesta 'black & white' siempre es todo un acierto y eso es lo que nos ha querido transmitir la actriz con su 'lookazo' sencillo, básico y perfecto para esos días en los que no paras ni un segundo por casa.

Ha optado por un abrigo tipo paño en negro, jersey fino de cuello redondo en negro, pantalones rectos en blanco y botines planos en negro. ¿No es 'lo más' este juego de contrastes? ¿Quieres ir cómoda y estilosa en tu día a día? Estos son los botines planos que necesitarás.