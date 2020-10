Primero fueron las babuchas, luego las zapatillas blancas y ahora los botines negros con cordones estilo militar: Olivia Palermo dicta tendencia con los zapatos del otoño

Y acompañando a un look de diez.

Clara Hernández | Woman.es

No falla. Tras conquistarnos con un 'look bossy' y convencernos de que este era la mejor elección posible para ocupar un asiento en el 'front row' de la Semana de la Moda de Milán, Olivia Palermo ha vuelto este jueves a llenarnos de inspiración 'fashion' con vista al otoño. Y, sobre todo, en lo que respecta al calzado, un accesorio del que la 'it girl' es una auténtica especialista como ha demostrado una y otra vez liderando las tendencias y adelantándonos los 'must' de cada temporada: desde los mocasines (el año pasado), a las babuchas en verano o las zapatillas blancas que quedan bien con, nos descubrió, absolutamente todo.

- El pichi efecto piel que Olivia Palermo compraría este otoño.

- Atenta a este lookazo de Olivia Palermo con pantalones pitillo.

Pues bien, ahora Olivia Palermo vuelve a guiar nuestros pasos con su último estilismo, que ha hecho brillar por las calles de Manhattan. Además de aportar con un cinturón berenjena el toque perfecto a su 'total look' de cuero negro compuesto por falda evasé y camisa de corte masculino, y de recordarnos lo bien que quedan los pañuelos sobre la mascarilla y de que no hay nada mejor para romper un outfit negro que un abrigo estampado en tonos pastel (en su caso, de cuadros en tonos verdes y precioso), la influencer ha elegido como accesorio estrella de su estilismo unos botines negros de cordones de tipo militar o 'combat boot', aunque en lugar de optar por los modelos 'track' más agresivos, con suelas enormes, que le gustan, por ejemplo, a Irina Shayk, se he decantado por una versión algo más moderada, aunque con un favorecedor tacón de 40 mm.

Se trata del modelo Martis 20 de Gianvito Rossi, elaborado en piel negra, que tiene en la caña, en los laterales, unas bandas elásticas que hacen que sea muy fácil ponérselas. Y que dan el aire urbano y calentito que pronto necesitaremos para afrontar los primeros fríos del año.

Su precio es de 890 euros y están disponibles en la web oficial de la firma, donde también puedes ver como serían en color camel.

La propia marca, Gianvito Rossi, facilita la que considera que es, según su punto de vista, la combinación perfecta para lograr el look "más trendy" con sus botas: un vestido de flores.

Nosotras añadimos, a esos looks perfectos, vestidos con otros estampados (como el 'animal print'), en tejidos lisos (mejor si son satinados) y, sobre todo, cortes midi. Mira nuestra selección de vestidos que mejor quedan con botas de tipo militar o 'combat boots'.