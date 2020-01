Si eres de las que pasa de llevar abrigo, puedes optar por una chaqueta ‘oversize’ tipo blazer de cuadros como Emily Ratajkowski

Cuando el abrigo se convierte en tu enemigo... pásate a una americana 'oversize' y protégete del frío con capas. A Emily Ratajkowski le funciona así de bien.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Emily Ratajkowski nos da la solución para las que nos agobiamos con el abrigo en invierno: una americana 'oversize' funciona igual de bien.

Cuando las bajas temperaturas dominan el termómetro, el abrigo no es la única opción. A veces funciona (incluso mejor) vestirse por capas. ¿El resultado? Un look mucho más cómodo y 'chic'. Y no lo decimos nosotras, sino la actriz y modelo Emily Ratajkowski, de quien ya hemos hablado en muchas ocasiones por su talento para conjuntar básicos en las frías calles de Nueva York.

En esta ocasión, para una comida con amigos en Nueva York, ha escogido una americana 'oversize' que le permite ponerse un jersey debajo, una bufanda y lo que se necesite para no quedar congelada.

Un detalle importante que no se nos puede pasar de largo es que se ha recogido el pelo. Todo un acierto si pensamos en el equilibrio visual, pues una 'blazer' con volumen y una bufanda ya es vistosa como para dejar el pelo suelto por encima. De esta forma queda un look limpio y sofisticado pero calentito.

¿Nuestra recomendación? Esta americana de cuadros de Zara con volumen (49.95 euros). Casi idéntica a la de Emily. Incluso en la página web sale combinada de la misma forma que ha hecho la actriz: con unos vaqueros rectos de un tono azul claro.

El resto del look es digno de mención. Unas botas blancas con el tacón en forma de chupete (un nombre que no puede parecerse más a la forma que representa) que es de lo más cómodo para caminar. De caña media y con una línea negra que define el largo del pie. Un bolso mini negro y pendientes talla L dorados.

¡Emily siempre es inspiración!