Nada como una blazer blanca para llevar con unos vaqueros y una camisa, palabra de Olivia Palermo

La empresaria vuelve a darnos una lección magistral en materia de 'street style'.

Las camisas extralargas no son una novedad a estas alturas del 2020. Hemos visto a mujeres de estilos tan dispares como Nuria Roca o Rosalía, entre otras, llevarlas reiteradamente en los últimos meses, pero en ningún caso las habíamos visto lucir como capa interior. Sí como sobrecamisa, incluso como camisa cerrada, pero no debajo de una blazer, y además presumiendo de largo exagerado, nada de metida por dentro para que no cuelgue por fuera de la americana.

Pero ya sabes que Olivia Palermo es de esas iconos de estilo que siempre va un paso por delante. De hecho, no solo lleva un diseño así como capa interior, sino que ha escogido un modelo muy original porque, pese a ser blanca lisa, renuncia al cuello camisero clásico a cambio de otro más minimalista, cerrado y abotonado.

Además, es llamativo también el hecho de que la chaqueta no sea ajustada sino más bien todo lo contrario y, sobre todo, cruzada, un detalle que suele ser más propio de estilismos más formales pero que ya hace tiempo nos ha conquistado también su resultado con unos vaqueros, como es este caso.

Hay más elementos interesantes en la última lección de 'street style' de la neoyorkina, que por ejemplo ha optado por doblar los puños de la blazer color blanco roto, un detalle que recuerda, muy especial que siempre lo agradece el estilismo.

Curiosamente, para dar más protagonismo a los preciosos zapatos joya que ha escogido a juego con la americana, también se ha remangado los jeans rotos hasta dejarlos en largo pirata. De esta forma, al dejar un tramo largo de la piel de sus piernas y sus tobillos a la vista, sin calcetines, los elegantes zapatos planos se convierten en elemento principal del look.