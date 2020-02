Consigue los looks con más luz de la temporada.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

¿De blanco al completo y en invierno? La respuesta claramente es un rotundo sí y las claves para llevar las prendas concebidas quizá como las más arriesgadas de la temporada ya no por sus diseños sino más bien por su único color protagonista que tanto solemos reservar para los meses más cálidos se encuentran en esas pasarelas urbanas que tanto nos encandilan y es que solamente el 'street style' podía regalarnos la mejor de las inspiraciones para demostrar que si vestir de negro no es aburrido, hacerlo ahora con el color de la pureza es todo un acierto con un plus cargado de mucha luz.

Y es que ese tono protagonista cuando de una boda se trata también ha pasado en los últimos años a ser un imprescindible en las alfombras rojas siendo, como el más claro y reciente ejemplo de ello, una de las opciones ganadoras durante los Premios Goya. Ya desde tiempo atrás las 'celebrities' vienen apostando fuertemente por esta opción cromática, desde Jennifer Aniston hasta la Reina Letizia, y es el blanco el que continuamente se encarga de coronar las citas más importantes. Pero es ahora en la versatilidad diaria, en esa moda urbana que tanto llevamos a nuestro terreno donde estamos dispuestas a versionar estilismos que son todo un éxito cuyo secreto es bien fácil: rescatar básicos, mezclar tejidos y combinar las diferentes versiones de un mismo color para dar con el perfecto look invernal cargado de mucha claridad. Así es como querrás lucirlo:

1. El dos piezas como el mejor uniforme

Blazer y pantalón han pasado a convertirse en el mejor dúo para salvar reuniones, cenas y eventos siendo siempre el calzado la verdadera clave con la que dotar o restar cierta elegancia al resultado total. Apostando siempre por una chaqueta en la que las hombreras no falten, un jersey de cuello alto en negro y unos botines en el mismo color son las claves con las que lucir un traje en blanco en pleno invierno y no fallar en el intento.

2. Juega con los básicos de siempre

Un simple pantalón vaquero en blanco, una camiseta básica y un abrigo de corte masculino podrían alzarse como los tres vértices del perfecto triángulo equilátero con el que salvar cualquier 'working look'. Sencillo, cómodo y cargado de tendencias tan atemporales como así han pasado a serlo los complementos teñidos del mismo color.

3. El poder de los complementos

¿Preparada para añadir a un look básico detalles muy especiales? Si ya cuentas con una base teñida de blanco al completo, es hora de que puedas jugar con los colores solo si es a través de accesorios como lo puede ser un bolso o un cinturón de grandes dimensiones. Este último dará con el resultado tan diferente que buscas y las cadenas o los estampados se encargarán de ello.

4. Juega con las superposiciones

Más conocida esta tendencia como el 'layering', los vestidos sobre camisas es algo tan asimilado ahora que, añadir una prenda más a este juego hará de un look blanco la opción más acertada si de ello se encarga un pantalón. ¿Demasiado? Si el resultado es como este, para nada. Juega con las capas a través de pequeños toques de color en los complementos.

5. A través de una elegancia exquisita

Los cortes son los únicos encargados de dar con el fin que buscamos en nuestro 'total white look'. Para ello, unos pantalones de pinzas pasan a ser la combinación perfecta para cualquier abrigo con solapas y hombreras. ¿El verdadero 'quid' de la cuestión? Unos zapatos muy potentes con originales detalles.

6. Con cierto toque de color añadido

Partiendo una vez más de la perfecta base en blanco, zapatos incluidos, un trench en azul eléctrico y un bolso que siga esa gama tan potente son parte de las claves del éxito en una apuesta tan colorida para una temporada tan fría.

¿Te atreves con todos?