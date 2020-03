Blanca Suárez ya ha llevado la camiseta sin mangas y con hombreras que ya tiene todo Instagram

Eso sí, en color negro.

Hay quien cancela estos días por culpa de la psicosis general suscitada por la expansión del coronavirus los viajes que tenía organizados para esta época del año. Algunas, como el caso del norte de Italia, están más que justificadas por recomendación de las instituciones, pero otras son decisión personal, y la de Blanca Suárez ha sido viajar de todas formas a Tailandia, así que, al menos a nosotras nos va a dar mucha envidia en los próximos días. De hecho ya lo ha hecho con su primera foto, en la que luce la camiseta sin mangas y con hombreras que ya tiene todo Instagram de la que te hablamos hace unos días.

Lo primero por lo que nos da envidia sana es por poder pasearse por la ciudad -Bangkok en su caso- con un look veraniego, ni siquiera primaveral, que es lo que estamos deseando poder llevar nosotras en España; y lo segundo, porque también la "dichosa" camiseta, con la que estamos empezando a obsesionarnos porque mola mucho. Pero mucho mucho.

La prenda original es de la firma The Frankie Shop, pero ya le han salido diferentes versiones en el mercado de muy buen nivel, que han tomado notado de que era la última prenda de moda en las redes sociales.

Lo que nos gusta del diseño que lleva Blanca en concreto, es que es en color negro, una alternativa que no habíamos visto aún tanto como la blanca. Como pasó con las Monolith de Prada o aquellas botas cowboy de Ganni el pasado otoño, cuando a las referencias de estilo de Instagram las da por una prenda ya no paran hasta tenerla todas. Y al final nos trasladan la necesidad a las que las seguimos por nuestros 'smartphones', que ya no podemos pensar en otra cosa que no sea la llegada definitiva del buen tiempo para lucirla sin tener que pelarnos de frío para presumir de ella.