Beyoncé bailó al son de Shakira y Jennifer Lopez en la final de la Super Bowl con un traje de chaqueta 'denim' en color verde

Más allá del encuentro deportivo, la actuación de Shakira y Jennifer Lopez en el 'halftime show' ha sido lo más comentado de la final de la Super Bowl 2020; pero, lo que quizás no sabías todavía es que otra reina de la escena musical actual se encontraba en las gradas disfrutando del espectáculo: sí, hablamos de la mismísima Beyoncé.

Como era de esperar, la artista no ha querido perderse el evento. Al fin y al cabo, ella ha sido la encargada de amenizarlo en diversas ocasiones anteriores: en 2004 interpretando el himno nacional y en 2013 y 2016 actuando en el descanso con una reivindicativa puesta en escena sobre el césped.

Aunque apartada de los flashes, esta vez Beyoncé ha vuelto a acaparar titulares y comentarios. En primer lugar por quedarse sentada mientras Demi Lovato ponía en pie a todo el público cantando el himno de Estados Unidos -un gesto que ha sido entendido como una protesta ante la actual situación política del país- pero también por su potente estilismo: un traje de chaqueta y pantalón firmado por Balmain con el que es imposible pasar desapercibida.

Beyoncé and Jay Z watching Demi perform the National Anthem at the #SuperBowl in Miami, FL - February 2nd pic.twitter.com/02B3mMh2jP