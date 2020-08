La modelo confirma que esta temporada si vas a llevar vaqueros serán de cintura baja (muy baja) y holgados.

Hace unos días Bella Hadid denunciaba en su cuenta de Instagram a tres agentes de la policía que no llevaban mascarilla. “Hola NYPD, las mascarillas están para la salud de todos, no solamente para la vuestra”, comentaba Hadid quien, además, posa elevando el dedo corazón de la mano, haciendo una peineta a los agentes.

La supermodelo intenta crear consciencia sobre la importancia del uso de tapabocas. Desde que la crisis por coronavirus nos obligara a cambiar algunas de nuestras costumbres, la modelo de 23 años es una de las celebridades que más intentan dar el ejemplo a sus millones de seguidores. No hay foto suya en la calle sin su mascarilla. Justo así fue captada este miércoles en Nueva York, mientras se iba de compras con su asistente.

Pero esta vez no vamos a hablar de la mascarilla negra que escogió, si no más bien de su atrevido, relajado y 'skater' look. Si hay una prenda que ha acompañado a Bella Hadid desde que comenzara el verano, esa es el crop top. Ya sean modelos pensados para ser así, o convertidos en crop tops. Ella no se complica y es capaz de modificar cualquier camiseta o blusa que deje a la vista su tripa plana y su cintura de avispa. Es la reina de estas camisas cortas, no hay blusa, camisa o top que se resista a sus nudos y trucos.

Esta vez escogió un top corto, que ella hizo aún más corto al doblarlo y anudarlo por detrás, de blanco y bastante ceñido, pero lo que más nos llamó la atención fueron sus pantalones, aunque en un principio pensamos que se trataba de un chandal XL en color gris perla, luego prestando un poco más de atención a los detalles descubrimos que se trataba de unos vaqueros que evidentemente eran una o dos tallas más grandes.

La modelo, contrario a lo que muchas haríamos, se puso los vaqueros que por lo que hemos visto son de un material fresquito y liviano, y le dio la vuelta a la cintura para asegurarse que no se le iban a caer y así quedaran sujetos a sus caderas. Porque esa es la otra tendencia que sabemos que poco a poco volverá a las calles: los pantalones de cintura alta.

La hermana menor de Gigi Hadid recogió su cabello en un moño, y agregó algunos collares y pendientes de aro a su look. Completó su conjunto con un par de zapatillas blancas y unas gafas de gato.

No te distraigas y presta mucha atención a este look de Bella, que te aseguramos que en 0,1 será tendencia. El truco es fácil: vaqueros grandes, doblados por la cintura, mostrando el revés y que queden a la altura de las caderas, un crop top cortito y una camisa de botones arriba del todo. Nos recuerda mucho a estilo skater que estuvo de moda a principios de los noventa. Y es que ya sabes, este 2020 te va a obligar a desempolvar todo aquello que una vez prometiste no volver a usar.