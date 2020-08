El look 'sporty' de Bella Hadid con el que nos confirma que la falda estilo tenista es la tendencia del momento

¿Todavía no tienes una en tu armario?

SANDRA GONZÁLEZ

Bella Hadid ha conseguido subirse al pódium de las reinas del 'street style', pues no solo es capaz de arriesgar con las combinaciones más atrevidas, sino que sabe recuperar estilos de épocas pasadas que jamás nos habríamos imaginado que volverían a ser tendencia. La 'top model' estadounidense lo ha vuelto a hacer con su último estilismo (y nos encanta).

Si hablamos de recuperar estilos y tendencias, no podemos olvidarnos de una prenda en clave 'sporty' que está arrasando en el 'street style' de esta temporada y que ya ha conquistado a 'it girls' de todo el planeta. Hablamos de la mítica falda plisada de tenista. Sí, como lo lees...

Y es que tal y como informó el índice Lyst, la prenda firmada por Nike fue una de las más adquiridas del pasado mes de julio y se ha convertido en tendencia este verano 2020 pero, ¿qué tiene esta falda para que guste tanto? Es mini, de tiro alto (lo que consigue un efecto de alargar las piernas) y plisada desde la cintura, por lo que no puede ser más favorecedora.

Si todavía no te has hecho con una porque no sabes bien cómo combinarla, presta atención y fíjate en la propuesta de Bella Hadid con la que, definitivamente, nos ha conquistado.

La 'top' ha llevado una falda estilo tenista en color azul marino plisada en la cintura con la que ha conseguido un "lookazo" a caballo entre lo 'sporty' y lo 'preppy' que nos encanta. Todo ello, por supuesto, con un toque millennial al llevarla con unos calcetines altos en color blanco y unas 'sneakers' tricolor de Nike a juego con el estilismo.

Además, Bella ha conseguido aportar un toque extra de originalidad al look conjuntado la prenda con una camiseta tul ajustada de manga larga transparente con mensaje estampado y, a modo de accesorio, una bandolera 'animal print' y verde flúor. ¿No es genial?

La propuesta de la 'top' nos ha cautivado pero, si te parece demasiado atrevida siempre puedes optar por llevar la falda con polos de colores (a juego con los calcetines o las 'sneakers', por ejemplo) para conseguir un estilo más 'preppy'. ¿Te atreves?