Si tú también te has comprado las New Balance grises que todas llevan con pantalones vaqueros, van a gustarte todavía más las de Begoña Villacís

La Vicealcaldesa de Madrid ha participado este fin de semana en la Carrera de la Mujer... y no podemos dejar de mirar su look.

Woman.es

Con el auge de la moda 'comfy', las zapatillas deportivas se han convertido en el calzado más buscado del otoño y, si has estado atenta a Instagram, ya sabrás que las 'influencers' le han jurado amor eterno a unas New Balance grises tan versátiles como cómodas. Sin embargo, este fin de semana hemos fichado otro modelo de la misma marca que tiene todas las papeletas para hacerse un hueco en tu armario. ¿La responsable? Begoña Villacís y su look en clave 'pink' de este fin de semana.

La Vicealcaldesa de Madrid ha acudido este domingo al estadio de Vallehermoso con motivo de la Carrera de la Mujer 2020, un evento deportivo que pretende visibilizar el impacto del cáncer de mama entre la población femenina. Ante la imposibilidad de realizar una convocatoria masiva como en ediciones anteriores, este año la carrera se ha llevado a cabo de manera virtual y con la celebración de un pequeño acto institucional en el que, además de Begoña Villacís, han participado la concejala delegada de Deporte, Sofía Miranda, y la concejala de Más Madrid, Rita Maestre, así como 20 participantes que han salido juntas de la línea de meta de manera simbólica.

- Cáncer de Mama Mestatásico: el cáncer invisible

- Ana Lluch, la mejor oncóloga de España

Como corresponde a la ocasión, las tres políticas han vestido la camiseta rosa del evento, en la que se lee el lema "We run for a reason" ("corremos por una razón") y, mientras Miranda y Maestre han optado por looks de estética deportiva, con leggings y abrigos acolchados, Villacís ha preferido un estilismo más casual. Para ello ha añadido unos pantalones vaqueros rectos de talle alto con el bajo deshilachado, un abrigo tres cuartos en color cámel y las mencionadas zapatillas New Balance en color rosa, a juego tanto con la camiseta como con su mascarilla estampada.

Aunque este diseño en concreto ya no está disponible, en la web de la firma encontramos actualmente más de 70 zapatillas de color rosa, lo cual demuestra que este color estará muy presente durante toda la temporada en nuestros pies.

"Hoy corremos por ellas, por las mujeres fuertes y valientes que luchan cada día por ser un referente en su sector, por las que se enfrentan o han tenido que enfrentarse al cáncer de mama y, este año específicamente, por las que han desempeñado un papel crucial en esta pandemia", ha escrito la portavoz de Ciudadanos en Instagram.