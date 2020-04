Ni el pantalón vaquero, ni el top lencero, ni el abrigo camel, del look de Ana de Armas lo más sorprendente son sus zapatos: unas bailarinas con tira en el empeine

Las bailarinas más cómodas para conjuntar con todos tus looks de primavera las tiene Ana de Armas y las ha combinado con los colores más básicos.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Nos encanta el look de Ana de Armas. Los vaqueros, el top lencero blanco y el abrigo camel, pero sin duda nos hemos sorprendido con sus zapatos: una bailarinas negras con tira en el empeine. ¿Vuelven a la carga?

El caso de las bailarinas parece fascinante. Muy pocas veces marcan tendencia y cuando lo hacen no todo el mundo se lanza a llevarlas. Tienen fama de no estilizar y de ser un calzado infantil o de anciana, pero no de edades intermedias.

Venimos a quitar esta etiqueta de un zapato tan versátil y cómodo como es la bailarina.

Desde el interior de nuestras casas esperamos alguna foto del exterior, algo que nos recuerde como solía ser la vida normal. Por eso nos hace tanta ilusión recibir fotos (y más si son de famosos) andando por la calle yendo a hacer la compra o paseando a sus mascotas, con mascarilla y distancia social incluidas. La actriz española y cubana, Ana de Armas, nos está dejando, durante las pocas veces que se puede salir durante la cuarentena, 'lookazos' y nosotras cogemos todas las ideas para conjuntar nuestros futuros 'outfits' primaverales básicos pero eficaces.

Los 3 colores básicos por excelencia: negro, blanco y camel. Un estilo informal gracias a los vaqueros, pero elegante gracias al abrigo camel. ¿Y qué pasa con las bailarinas? Allá por el 2016 tuvieron gran éxito el modelo de Valentino, ese que cruzaba algunas tiras con tachuelas y acababan en punta. Toda 'blogger' que se preciase necesitaba un par de esos zapatos.

Pero no podemos olvidarnos de aquella bailarina con correas de Miu Miu que todas las marcas 'low cost' calcaron. Chiara Ferragni y Olivia Palermo son algunas de las que cayeron rendidas a este modelo de zapato.

Nos queda claro que en 2016 fueron tendencia máxima, pero hasta ahora no las habíamos vuelto a ver con tanta fuerza hasta que Ana de Armas las ha llevado y nos hemos puesto a indagar en las webs de Zara o Hispanitas, topando con modelos que parecen casi iguales.

¿Conclusión? Será un calzado que llevaremos durante la primavera y recuperaremos en el otoño. Promete salvarnos de looks básicos aportando feminidad, elegancia y un toque clásico y minimalista.