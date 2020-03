Alicia Vikander ha vuelto a llevar mocasines con tacón porque son los zapatos más cómodos y de tendencia de la temporada

Un nuevo modelo con el que querer definitivamente unos tan originales como los suyos firmados por Louis Vuitton.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Alicia Vikander ha vuelto a lucir sus zapatos fetiche y es que los mocasines con tacón incluido son la versión del clásico calzado de la temporada renovado ahora con unos centímetros de más con los que apostar por la comodidad en los looks más especiales que, como ella, querremos llevar de cara a los próximos meses.

Y si no paramos de repetir que los mocasines son un imprescindible que ya deberían formar parte indiscutible de tu armario, por algo será. Mientas que Dakota Johnson y Olivia Palermo se convirtieron hace ya tiempo en los más claros ejemplos de cómo llevar los planos demostrando que con cualquier prenda se alzan como la mejor fórmula, no hace mucho tiempo la actriz llegó para incorporar en ellos un discreto tacón geométrico que más allá de estilizar nos creó la inminente necesidad de querer hacernos con unos por ese lavado de cara que los zapatos que desde bien pequeñas hemos llevado ahora cuentan.

Los suyos, como no podrían ser de otra manera, firmados por Louis Vuitton, la firma francesa de la que ha sido imagen y de la que no duda en dejar bien claro al mundo que es una fiel seguidora sobre todo cuando de eventos de gran magnitud y alfombras rojas de por medio se trata. La última cita importante, la presentación de la nueva colección de la marca para la que Alicia ha lucido un total look como seña de identidad de una de las casas más famosas en la industria.

Cargado de tendencias, una mini falda de piel teñida de varios colores y una sudadera en un tono muy potente se unen para dar con un resultado elegante a la par que informal queriendo focalizar todas las miradas en sus pies. Los mismos a los que, coronados por los famosos mocasines con tacón de los que ya ha pasado a convertirse en su mejor fiel defensora, no le faltan detalles.

Negros y con el perfecto juego de nude y blanco, ciertas figuras asimétricas se reparten por todo el diseño a modo de estampado, contando además con una lengüeta con detalles y logo en dorado. Un modelo con el que corroborar que si ya cuentas con unos mocasines planos, el momento de hacerte con unos más especiales ha llegado. No dejarás de lucirlos ni de agradecer esta nueva tendencia.