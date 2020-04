Alba Díaz ha encontrado en Zara un conjunto de punto que es cómodo, sienta genial y dan ganas de llevarlo siempre

Con el verde militar como protagonista.

Cuando se decretó el estado de alarma en España y tuvimos que quedarnos en casa, muchas fueron las que encontraron en los conjuntos de punto el mejor look para llevar durante todo lo que durara el confinamiento. Una decisión que no nos extrañó en absoluto teniendo en cuenta que no solo es una de las alternativas más cómodas para pasar las jornadas en el hogar sino que además es gustosa de llevar y gracias a que la mayoría de las firmas habían apostado en sus colecciones por múltiples diseños para todos los gustos, encontrar una opción que nos sedujera era tarea bien sencilla.

Eso sí, la mayoría de las combinaciones que teníamos fichadas estaban compuestas por pantalón y jersey, y es precisamente por eso que nos ha gustado tanto la elección que ha hecho Alba Díaz en las últimas horas.

La influencer, que está pasando el confinamiento en Sevilla junto a su padre Manuel Díaz, la mujer de éste, Virginia Troconis, y los hijos que ambos tienen en común, ha compartido una imagen en su perfil de Instagram en la que luce un dúo de suéter y falda midi que no solo nos ha gustado a nosotras, también a decenas de seguidoras que no han dudado en preguntarle de dónde eran las famosas prendas.

Como no hemos podido esperar a que Alba nos sacara de dudas hemos decidido abrir nuestra propia investigación, y cuál ha sido nuestra alegría al dar con el citado conjunto en Zara.

Se trata de un jersey de corte recto, con manga larga y cuello redondo que la hija de Vicky Martín Berrocal ha combinado con una falda de punto del mismo tono y largo midi tal y como proponen desde la firma de Inditex.

Ambas prendas están todavía disponibles en la tienda online de Zara, cada una de ellas con una etiqueta que marca como precio 29,95 euros, y lo mejor que tienen las dos piezas es que prometen dar juego más allá que ser llevadas juntas. Permiten ser combinadas por separado con otras del armario con el mismo éxito por lo que su compra estará más que amortizada.