Tenemos que hablar de los 'lookazos' de Aitana en el videoclip de 'Más de lo que aposté'

La artista repite colaboración con Morat y se viste de marcas españolas con 'rollazo' en un un nuevo vídeo que va camino de batir todos los récords.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

¡Ya está aquí lo nuevo de Aitana y Morat! Tras el éxito de su primera colaboración, 'Presiento', la extriunfita y el grupo colombiano no han dudado en volver a trabajar mano a mano, y el resultado es 'Más de lo que aposté', una canción de amor y desamor que suena a verano y cuyo videoclip se ha convertido en todo un éxito nada más ver la luz en YouTube.

Desde que la hemos escuchado no podemos sacarnos la letra de la cabeza ("a veces somos, a veces no, un día es odio, otro es amor"), pero lo que nos tiene totalmente cautivadas son los estilismos que Aitana muestra a lo largo del vídeo. ¿Pueden tener más rollo?

- Más allá de sus gafas de sol moradas, la 'bomber' estilo 'patchwork' de Aitana ha causado furor en Instagram... ¡y la hemos encontrado en las rebajas!

- Aitana y el traje de chaqueta y pantalón de rayas firmado por Sophie and Lucie que te hará parecer más alta

Si, además de su voz, te encanta el estilo de la catalana, seguro que tú tampoco has podido evitar fijarte en los pantalones con tachuelas que lleva junto a un body estampado a lo largo de todo el tema. Es el conjunto que más se repite en las imágenes y nos encanta porque no solo resulta original y muy favorecedor, sino también porque, tal como nos ha confirmado Antonia Payeras, estilista responsable de los looks, está compuesto por piezas de marcas españolas con mucha personalidad.

Para empezar, el body de fondo blanco con estampado floral en tonos amarillos pertenece a la impresionante colección de Reveligion, una firma que ha pisado la pasarela de la MBFWMadrid en un par de ocasiones. Precisamente este diseño formó parte de su desfile de otoño-invierno 2020-2021 y la modelo lo defendió junto a una dramática prenda de tul lila con extra de volumen y una llamativa abertura.

Nada que ver con los 'jeans' que lleva Aitana Ocaña en este nuevo proyecto. Se trata de unos pantalones negros de talle alto que hacen 'tipazo' y llaman la atención por sus tachuelas plateadas, dispuestas siguiendo un patrón geométrico tanto en la parte delantera como trasera de la pieza. ¿Dónde podemos encontrarlos? Pues en Cupid Killer, la tienda 'online' del diseñador Fernando Sanchís, donde se venden por 90 euros en las tallas S, M y L.

Para enmarcar la silueta, la cantante ha añadido un cinturón ancho con hebilla XL y rematando el 'outfit' a los pies se encuentran unas botas moteras, estilo Dr. Martens. ¡Nos flipa!