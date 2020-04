Aitana nos acaba de presentar la marca española que tiene la cazadora vaquera más cool

La firma que aman Bella Hadid y Amaia.

Woman.es

Pasen los años que pasen, siempre habrá un hueco en nuestro armario para la cazadora vaquera. Es de esas prendas que todas adoramos y es imposible que no tengamos uno o varios modelos en nuestro armario, ¿o no? Y para colmo esta temporada no dejamos de tener flechazos: primero nos enamorados de la versión bomber que lanzó Mango allá por el mes de febrero, después Ana Moya Calzado nos recordó que la cazadora vaquera no tenía que ser completamente vaquera y que una opción bicolor podría ser una alternativa a la cazadora clásica y ahora Aitana nos ha presentado la cazadora vaquera más cool. ¡Y también es de una marca española!

La cantante, que hace unos meses estuvo grabando los programas de ‘La voz Kids’, ha compartido con sus seguidores uno de los vídeos del rodaje. Bueno, de cuando se tomaban un descanso y en donde parece con David Bisbal. Aitana parece con un conjunto de la firma española Paloma Wool, que ha conquistado a otras famosas como Bella Hadid o Amaia. Y, claro, en cuanto lo hemos visto hemos ido a la web a ficharlo. El pantalón estampado está agotado, pero la cazadora, valorada en 159€, sigue disponible.

Ahora ya nos cuadra todo porque se traen algo entre manos. Y a nosotras no puede hacernos más felices que David Bisbal y Aitana hayan decidido que con pandemia y sin ella, ellos van a lanzar su nueva colaboración, un single titulado 'Si tú la quieres' y que suena así de bien. ¡Lo mejor de todo es que se lanzará el próximo viernes 3 de abril! ¡Bien!

Y mientras que llega el día, seguiremos escuchando el bucle el clip que nos dejó en Instagram.