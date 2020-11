Estas son las 10 mujeres más estilosas para las europeas (y hay una 'royal' entre ellas)

¿Quiénes son?

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Con la llegada de los últimos meses del año aparecen los siempre interesantes listados de los más (inserte adjetivo) del año. Y como a nosotras no hay nada que nos guste más que cumplir con las tradiciones nos vamos a hacer eco del ranking de las 10 mujeres más estilosas, según las europeas, que ha realizado la plataforma de venta de artículos de lujo FARFETCH. Una lista en la que, ya te avisamos, no hay ningún nombre español, pero en la que sí que aparece el nombre de una 'royal'. Y no, no es Doña Letizia, aunque su estilo, ya os decimos, no tiene nada que envidiarle al de los nombres que aparecen en esta lista.

1. Victoria Beckham

La que fuera ex Spice Girl se ha coronado como la mujer más estilosa de Europa según los expertos consultados por FARFECTH por ser capaz de haber dado un punto vanguardista a ese clasicismo británico que ha enamorado a sus seguidores. Además, otro de los datos a tener en cuenta de Victoria es que ha ido sabiendo adaptar las tendencias de la moda a su armario personal sin disfrazarse. Algo clave para continuar siendo un referente fashion.

El pijama color vainilla de Victoria Beckham, que tienen en común Sophie Turner y Priyanka Chopra Ver 5 fotos

2. Kate Middleton

La medalla de plata se la lleva la duquesa de Cambridge, quien desde que se convirtiera en novia y más tarde esposa del príncipe Guillermo ha demostrado que su armario es una mezcla entre modernidad y tradición, cumpliendo así con el protocolo real pero también aderezándolo con toques de renovación.

Kate Middleton y su primer 'look working' tras el verano Ver 6 fotos

3. Chiara Ferragni

La 'influencer' italiana, quien ahora tiene su propias firmas de ropa y maquillaje, se ha convertido en todo un ejemplo de cómo pasar de 'it girl' a 'icono de estilo'. Con un hijo, y esperando ya el segundo, también se ha posicionado como ejemplo de cómo afrontar la maternidad en pleno siglo XXI.

Chiara Ferragni y Fedez ya son padres Ver 4 fotos

4. Olivia Palermo

Como Chiara Ferragni, esta neoyorquina fue de las primeras abanderadas de la llamada corriente 'it girls' y siempre se ha caracterizado por su clasicismo americano que tan bien representa la moda al otro lado del charco.

Los mejores looks de Olivia Palermo con zapatos planos Ver 23 fotos

5. Ellie Goulding

La cantante británica es una de las grandes sorpresas de esta lista dado que entró de puntillas en el mundo de la moda y ahora se ha convertido en una de las referentes estilísticas para sus compatriotas británicas.

6. Alexa Chung

La prensa británica siempre ha visto en ella a su Kate Moss particular. Más refinado y con un toque un poco más hippie, Alexa sigue siendo un referente en lo que a la 'british wave' se refiere.

Lo nuevo de Alexa Chung para Superga de cara al otoño no puede ser más ideal Ver 6 fotos

7. Jane Birkin

A sus 73 años, Jane Birkin sigue siendo todo un referente para las europeas quien aún tiran de archivo para ver sus preciosos looks que combinaban estilo inglés y francés.

8. Anna Cleveland

Una de las modelos más vanguardistas y florecientes del momento se ha hecho un hueco al octavo puesto de esta lista.

9. Lizzy Hadfield

Otra modelo que se cuela en la parte baja de esta lista y cuyo estilo te va a encantar.

10. Bonnie Strange

Otra modelo que ha hecho de su estilo noventero en pleno siglo XXI su seña de identidad.