Aquí va un spoiler de la nueva colección H&M Studio (de mano de Veronika Heilbrunner)

Dama del street style e imagen de la colección, la alemana nos descubre la última entrega de la línea Studio del gigante sueco.

Laura García del Río

Puede que Supreme se haya hecho famoso como el rey de los drops, ese sistema de venta que catapulta la expectación y el deseo lanzando pequeñas colecciones de edición limitada e irrepetibles cada equis tiempo al que parece que toda la industria se ha abonado. Pero antes que ellos estaba H&M. El gigante sueco fue el precursor de las colaboraciones que hoy se han vuelto recurrentes, abriendo la veda con una colección firmada por Karl Lagerfeld que causó cola kilométricas y alguna que otra crisis de ansiedad. Aquello fue en en 2004 y desde entonces la enseña no se ha contentado con deleitarnos con una entrega de diseñador anual, sino que ha extendido el concepto a las líneas Conscious Exclusive y Studio. La primera, una suerte de compendio de sus mejores logros en su torno a la sostenibilidad y, la segunda, una línea bianual más cuidada, lujosa y depurada, y la razón que hoy nos trae aquí.

Con el título de "The Refined Rebel" (“el rebelde refinado” en español), inspirada en la escritora Violet Paget, digna del vestidor de David Bowie, y lista para llegar a la web de H&M el 24 de septiembre, la colección Studio de este otoño-invierno 2020/21 rinde tributo a la actitud como la verdadera esencia del estilo. Y hemos podido tener un adelanto de la mano de una de sus (muy bien elegidas) embajadoras: Veronika Heilbrunner –a la que conocerás por su omnipresente melena rubia en las fotos de street style, su estilo ecléctico y su marido, el muy tatuado y atractivo Justin O’Shea–. Via telemática, hasta que la pandemia no permita lo contrario, la modelo, consultora e icono de estilo en general –el término influencer no le gusta, así que lo obviamos– nos ha contado cómo ha sido convertirse en imagen de la colección, sus prendas favoritas, algún que otro truco, y por qué el estilo personal es la clave de todo.

¿Cuáles son tus prendas favoritas de la colección y por qué?

Me encanta el conjunto de lúrex, con los pantalones acampanados y la camisa a juego y con un enorme cuello setentero. Es exactamente lo que necesito en mi vida: añadir un poco de disco a la rutina diaria. Viene a ser mi versión del look que llevaba Mia cuando bailaba descalza en Pulp Fiction.

¿Qué es lo que más te inspira de la colección?

Hay muchas prendas bonitas que son lo suficientemente fuertes para destacar por si solas. No hace falta más. Lo digo sobre todo pensando en el vestido de lentejuelas azul. La colección Studio de este otoño-invierno celebra la individualidad.

¿Cómo te refleja la forma en la que llevas y combinas las prendas?

Para mi dar con la silueta correcta lo es todo. Una vez que sabes lo que te sienta bien, no hay cabida para el error. En mi caso, es el equilibrio entre lo masculino y lo femenino.

Bajo ese lema de individualidad, en la campaña –en la que también han participado Barbie Ferreira, Celeste, Alton Mason, Young Emperors y Mia Kong–, tuvisteis vía libre para hacer el estilismo y fotografiaros como quisieras. Algo en lo que sin duda tienes experiencia. ¿Cuál es el mejor consejo de estilo que le darías a alguien con ganas de experimentar?

La clave es ir preparado. Ver películas, visitar exposiciones y leer libros. Tener esa información en la cabeza te enseña el camino o, si no, te puede llevar a algo que tal vez te sorprenda. La moda es una expresión del subconsciente.

¿Cómo fue el proceso creativo como estilista y modelo en la campaña?

Debo decir que fue muy intuitivo. Desembalé la colección el día antes de la sesión de fotos, cuando llegaron, y estaba tan emocionada que empecé a probármelo todo en ese momento. Me daba igual que estuviésemos a 30 grados. Una vez que empezamos a disparar, me di cuenta de lo bien que mis looks complementaban el fondo en la película. Me dije, “¡menuda coincidencia!”. Pero supongo que solo fue suerte. Tengo que reconocer que ese es mi modus operandi habitual con la moda. Todo se basa en cómo me siento.

La escritora Violet Page (el seudónimo de Vernon Lee) y David Bowie –ambos inspiraciones clave de la colección– fueron personajes muy adelantados a su tiempo. Aceptaban la fluidez de género, llamando al cambio y abriendo el camino para muchos que siguieron. ¿Quién (o qué) te inspira a luchar por un cambio positivo hoy?

Esa es un pregunta complicada. Hoy en día, con las redes sociales, hay mucho “ruido”, estamos constantemente rodeados de opiniones personales. En general, lo acepto y abrazo. Gracias a estas herramientas podemos comunicarnos con todo el mundo y enterarnos y aprender en cuestión de segundos. Pero también tenemos más riesgos de caer en información falsa y volvernos insensibles a lo que pasa. Por eso me gusta tanto volver atrás y mirar al pasado. Dejar que me inspire. Creo que todo se mueve por ciclos.