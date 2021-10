¿Buscas zuecos? En Oysho hay tantos modelos que te costará elegir tu favorito

Protagonistas absolutos entre las tendencias del calzado del otoño, sabemos dónde encontrar los diseños que te encantarán.

Julia García

Fue a comienzos del verano cuando se encendió la mecha. Los zuecos estaban llamados a ser protagonistas absolutos de la temporada en materia de calzado y, como bien decía Silvia Vázquez hace unas semanas en Woman: "O los amas o los odias; el término medio no parece ser una opción cuando hablamos de zuecos".

Imaginamos que si eres de las que aún no ha decidido bando en el que situarse es porque no has tenido oportunidad de probar alguno de los sorprendentes modelos que las firmas se han animado a lanzar este otoño. Porque no creas que todos son de corte clásico con su suela de madera y su forma rígida, hay multitud de variantes en lo que a materiales, diseños y colores se refiere para tratar de ampliar el radio de acción lo máximo posible.

En Oysho se han esforzado mucho en esta materia para crear diferentes zuecos entre los que poder elegir. Y créenos, hay tantas fórmulas que te va a costar decidirte.

¿Te gustan los de estética retro hechos en piel y con suela de madera que tiran de las lineas más canónicas? Los hay. ¿Que prefieres los de fieltro que garantizan aún más comodidad y pueden ser utilizados tanto dentro como fuera de casa? También los hay. Y si eres de las que buscan modelos más ligeros están los fabricados de etil vinil acetato para que no pesen absolutamente nada.

Tampoco hay problema para elegir en materia de colores. Negro, gris, beige y, por supuesto, camel son los más recurrentes puesto que son los propios de este tipo de calzado que puede ser llevado tanto en solitario como acompañado de calcetines o medias cuando llegue más el frío.

Hay de hecho en la firma del grupo Inditex hasta versiones para que las más reacias a estos zapatos destalonados se inicien en la materia de manera paulativa. Un ejemplo, estos que parecen unos mocasines pero que en realidad son también zuecos.

Una vez tengas elegida tu opción para rendirte ante esta tendencia solo te queda tirar de creatividad para empezar a lucirlos. Lo bueno es que aceptan con total tranquilidad cualquier reto que les plantees puesto que son más versátiles de lo que puedan parecer y lo que está claro es que una vez los pruebes no querrás deshacerte de ellos...