Zara tiene el vestido kaftán que Melania Trump no dudaría en comprar

Nos gustó tanto este diseño estampado que la exPrimera Dama lució tras abandonar la Casa Blanca que no hemos podido evitar salir en su búsqueda hasta dar con él en Zara.

Julia García

Melania Trump cumplió hace unos días 51 años y aunque lleva poco tiempo fuera de la Casa Blanca, ya echamos de menos los exquisitos looks que nos regalaba en sus habituales apariciones públicas en los últimos cuatro años, tiempo en el que ha sido primera dama de Estados Unidos.

Desgraciadamente, no la vamos a ver tan a menudo ahora que se ha retirado de la primera línea mediática al dejar de ser presidente su marido, Donald Trump. De hecho, desde que llegó en enero a Palm Beach, en Florida, donde el matrimonio ha ubicado su nueva residencia, con un precioso vestido kaftán de Gucci, poco más hemos sabido de ella. Eso sí, ¡qué kaftán aquel!

Nos dejó tan prendadas su outfit para el estreno de su nueva vida lejos de Washington que no hemos parado desde entonces hasta encontrar alguno similar en las colecciones de firmas accesibles para todos los bolsillos. Ha costado un poco que la alerta que pusimos en marcha hace ya más de tres meses diera sus frutos, pero teníamos muchas esperanzas en que con la llegada de la primavera alguna marca se haría eco del diseño de Gucci, y nuestros deseos se han hecho realidad gracias a Zara.

Ha sido en el catálogo de la casa gallega, dentro de sus últimas novedades, donde hemos encontrado un vestido kaftán que recuerda muchísimo al que Melania Trump lució aquel día de finales de enero en el que aterrizó en Florida. Cambia el estampado, ya que este en el de Zara dominan el rosa y el negro mientras que en de Gucci lo hacen el naranja, el blanco y el azul, pero hay similitudes evidentes entre ambos. La más destacable, ¡que son una pasada!

Yendo a cuestiones técnicas y dejando lo emocional a un lado, el kaftán de la marca española es también de manga larga y cuello redondo cerrado, y tiene aberturas laterales en la falda, exactamente igual que el lucido por la exprimera dama.

Una y otra pieza no pueden equilibrar mejor la originalidad con la elegancia, y para sacar partido al de Zara, que se vende por un precio de 39,95 euros en su tienda online, no hace falta más que fijarse en Melania Trump, que en su día combinó el kaftán del sello italiano con unos zapatos planos en punta.

Te animamos a probar con este calzado si eres rápida y decidida y te haces con el vestido kaftán de Zara, que gracias a su corte suelto tiene pinta de ser una de esas prendas que no tendrías problemas en no quitarte de encima en una temporada larga. Además, en cuanto el calor irrumpa, si cambias los zapatos planos por unas sandalias, tendrás un look sobresaliente para el comienzo del verano.