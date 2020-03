En Zara hay un top trampantojo: cuando te lo pongas con esta falda todo el mundo pensará que es un vestido drapeado

Es lo más sexy que hemos visto en mucho tiempo. Y elegante, claro.

Resulta que hoy, echando un vistazo a las novedades de la semana en Zara, nos hemos encontrado con un vestido marrón drapeado y precioso. Cuando nos hemos fijado en el precio hemos pensado: “qué barato se ha vuelto Zara en esta semana. Cómo han bajado los precios de los vestidos”. A veces, la vista nos falla y vemos lo que queremos ver, no lo que es. Resulta que el vestido en cuestión no era un vestido, sino un top. Por un momento, ha sido todo muy bonito porque ya nos estábamos imaginando en una boda con un look de invitada perfecta por menos de 30 euros. ¡Vaya ganas las nuestras! Resulta que aquel top no era un top cualquiera, era un top trampantojo con el que ya soñamos porque no le podemos poner ninguna pega, al contrario.

1. Estiliza. Es marrón y forma un look en bloque, por lo tanto, si queremos conseguir ese efecto estilizador a pesar del drapeado, el color marrón siempre es una gran opción.

2 De un look puedes sacar infinitos. Vale que era para hacerse ilusiones con el top porque el precio es de 29,99€, pero si pensamos que lo vamos a poder combinar con la falda midi en el mismo tono por 39,95€ tampoco es tanto y más cuando por el precio de muchos vestidos vamos a tener dos prendas. El top trampantojo de Zara lo vamos a poder combinar con vaqueros, culottes y otras faldas que tengamos en nuestro armario, mientras que la falda la podremos reutilizar con una camiseta blanca básica, un body o una blusa blanca.