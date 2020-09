De pantalones a vestidos y camisas, las prendas de rebajas de Zara por menos de 20 euros

Chollos para ir a la última.

María Aguirre | Woman.es

Bueno, bueno, bueno. Todo el mes de agosto pensando en el roto que la vuelta al cole iba a suponer, como cada año, un agobio en los bolsillos de las familias con niños y llega Zara y se marca una selección amplísima de prendas de nueva colección en una campaña de special prices irresistible. ¡Esto se avisa Amancio, por favor!

Ver esa batería de prendas, desde pantalones a vestidos pasando por camisas, a menos de veinte euros, así de repente, en la tienda online te da un subidón, pero también por otro lado te vienen a la mente aquellas compritas tontas del verano en el que siempre se nos va un poco la mano que te podías haber evitado, ahorrando un dinerito al que ahora darías mejor uso.

Pero bueno, el pasado, pasado está. Importa el presente y este, si te gustan las compras, pinta mejor que ningún otro septiembre en tu vida gracias al emblema de Inditex, que en un año atípico ha decidido apostar por lanzar una campaña muy potente de productos de temporada con descuentos importantes, de los que se notan en el ticket final -¡incluso está famosa falda pareo que había arrasado en ventas!-.

Por lo menos podemos poner a punto el armario de otoño a un precio más bajo del habitual. Algo bueno tenía que tener todo esto que nos está tocando vivir.

Eso sí, si no quieres o no puedes picar es mejor que no sigas leyendo y mirando a partir de esta línea porque la selección de prendas que hemos hecho por menos de veinte euros es inmejorable. Vamos, que no hay forma de no hincarle el diente por algún lado y llevártelo a la boca con tantas ganas que lo estrenes en cuanto te llegue.

Abre bien los ojos, calienta el dedo índice de la mano con la que uses el ratón y prepara la tarjeta bancaria porque la vas a necesitar.