La Vecina Rubia dice que debemos comprar más en Zara niños, y ahí es donde hemos visto el bolso con perlas que no nos quitaremos en toda la temporada

Una de esas joyitas que será el foco de atención en tus looks.

Woman.es

Fue el pasado verano cuando los bolsos se llenaron de perlas, cuentas y distintos abalorios con el fin de animar nuestros looks más sencillos. Llegaron a hacer sombra incluso a los omnipresentes modelos de rafia o materiales rústicos por lo que han conseguido sobrevivir al invierno con éxito y pretenden continuar su expansión durante todo el 2020.

Si tenemos en cuenta que una de las tendencias más potentes de la temporada que está a punto de comenzar son precisamente las perlas, estarás de acuerdo con nosotras en que los complementos que recurren a ellas para marcar la diferencia seguirán dando (y mucho) de qué hablar. Por eso nos hemos alegrado tanto cuando navegando por la web de Zara hemos encontrado un bolso que cumple con estas características y tiene todas las papeletas para convertirse en nuestro nuevo favorito.

Y no, no nos hemos topado con él en la sección de accesorios de mujer como esperas que te digamos, está, ni más ni menos que en el apartado para niños. Hemos decidido hacer caso a La vecina rubia que venía desde hacía mucho tiempo advirtiéndonos de que deberíamos rastrear de arriba a abajo las novedades para los peques de la casa porque es allí donde, además de fichar prendas que son prácticamente iguales a las que aparecen en el departamento de Woman pero de tallas más agradecidas para quienes miden menos de 1,60, hay todo un mundo por descubrir en el terreno de los complementos.

Si todavía no has descubierto el filón que supone comprar en la sección infantil de Zara no sabes lo que te estás perdiendo.

Como te decíamos, nuestra compra ha sido en Zara Kids y ha sido este minibolso en formato saco cuajado de perlas con asa de mano y asa hombro que nos ha parecido el mejor compañero para dar la bienvenida a la primavera cuando buscamos algo más singular que los modelos todoterreno en los que confiamos para el día a día.

Su precio es de 17,95 euros y eso es otro de los factores que lo han hecho más irresistible por lo que no se nos ocurre una mejor manera llevar perlas esta temporada.