Limpieza facial obligatoria

Te maquilles o no, cada noche hay que irse a la cama con la cara bien limpia de restos de sudor, contaminación o cremas solares. El guante de fibra Glov on the go (9,75 euros) es perfecto porque se usa solo con agua y retira hasta la máscara waterproof. Se puede reutilizar durante tres meses.