Para esos días en los que no nos viene la inspiración, nunca está de más tener estos looks guardados en la manga. ¡Apunta!

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

10 looks de Zara jersey + pantalón nos salvarán de esas mañanas en las que vamos corriendo o nuestra inspiración no se digna a aparecer. Porque siempre podemos tener un plan B y por eso os traemos estos conjuntos para vuestros armarios. Amarillo, rosa empolvado, beige y estampados protagonizan las opciones de jerseis, sin dejar atrás a los básicos como el negro y el blanco. Pantalones de diferentes patrones que favorecen a todos los cuerpos combinan (unos más arriesgados que otros) con las prendas de punto. ¡Empecemos!

Jersey rosa Zara, 39,95 euros | Pantalón blanco fluido Zara, 29,95 euros

1. Un look que desprende luminosidad por donde va. Combinamos un rosa empolvado con unos pantalones blancos y tenemos el 'outfit' ideal para ir a la oficina elegante y con un toque te color. Si además le añades un botín negro con una 'blazer' negra lo actualizas para la temporada de invierno.

Jersey negro Zara, 25,95 euros | Pantalón cuadros tartán Zara, 19,95 euros

2. Aunque siempre pensamos en prendas estampadas para la parte de arriba, esta vez el estampado lo llevamos abajo. Un jersey negro de punto con la manga abullonada le da el volumen que le resta el pantalón pitillo estampado, creando una silueta muy favorecedora y, también, un poco 'british'.

Jersey mangas tul de Zara, 25,95 euros | Legging Jacquard 22,95 euros

3. Una opción más clásica es este legging estampado y acampanado que estiliza mucho las piernas, mientras que con el top beige de mangas de tul le restamos formalidad y añadimos estructura que equilibra el look.

Jersey a rayas de Zara, 15,95 euros | Pantalón morado con cinturón, Zara, 29,95 euros

4. Para las amantes del color estos pantalones con cinturón de un púrpura intenso es perfecto. Combinándolo con un botín negro y este jersey estampado a rayas conseguimos un look estilo francés perfecto para salir a tomar un café, ir a la oficina o a alguna comida con la familia.

Jersey de rombos con volante, de Zara, 29,95 euros | Legging efecto piel de Zara, 19,95 euros

5. Como si fuésemos londinenses de nacimiento. Este look con un jersey de rombos rojo y gris combinado con los pantalones de efecto piel nos envuelve en un ambiente navideño. Un 'outfit' de lo más cómodo y calentito para estos últimos días del año.

Jersey combinado pointelle blanco de Zara, 29,95 euros | Pantalón verde tiro alto pinzas de Zara, 25,95 euros

6. Volvemos a proponer poner el tono de color en los pantalones y este verde esmeralda no puede quedar mejor con el blanco. Además el jersey le resta formalidad al clásico pantalón de pinzas y le da un aspecto más juvenil y actualizado. ¡Uno de nuestros favoritos!

Jersey ochos amarillo de Zara, 29,95 euros | Pantalón pata de gallo de Zara, 29,95 euros

7. El amarillo está perdiendo su reputación para reinventarse en uno de nuestros colores favoritos. El relieve a ochos clásico de los jerseis combina genial con el color más atrevido. Mirando a la parte de abajo proponemos unos pantalones de pata de gallo negros y blancos que añade elegancia. Sin duda para ponerle la guinda al look ponle un botín o una bota negra de tacón.

Jersey manga abullonada blanco de Zara, 39,95 euros | Legging nude efecto ante de Zara, 25,95 euros

8. ¡Oh! No hemos podido resistir la clásica combinación de blanco y 'nude' que directamente transforma nuestro look en la máxima elegancia y lujo. Las mangas abullonadas y blancas del jersey aporta frescura mientras que los pantalones de efecto ante de color camel dicen: ''quedémonos en casa tomando un café al lado de la chimenea''. Un look imprescindible en nuestro fondo de armario que nos salva siempre.

Jersey flores lentejuelas de Zara, 59,95 euros | Pantalón negro de pinzas con aberturas de Zara, 12,99 euros

9. El look más festivo y cómodo lo tenemos aquí. Este jersey con flores y lentejuelas verdes es perfecto para las cenas y comidas que tenemos antes de ponerle punto y final al año 2019. Para seguir una línea discreta lo combinamos con unos pantalones negros de pinzas con un detalle especial que no debe pasar desapercibido: las aberturas en la parte delantera del tobillo. Un mínimo corte que marcará la diferencia haciendo nuestras piernas mucho más largas visualmente. (¡Y está rebajado!)

Top de punto metalizado con volantes de Zara, 29,95 euros | Pantalón fajín negro de Zara, 29,95 euros

10. Cerramos la lista con un top de volantes con una personalidad increíble. Hilo metalizado y de color beige oscuro, es perfecto para una cena de navidad con amigos o familia. Queriendo mantener un aire festivo le añadimos unos pantalones negros de estilo fajín y con un estampado ligero para hacer un conjunto mágico.

Sencillas y rápidas combinaciones de dos piezas que podemos conseguir en una sola tienda y que nos sacan del común caso ''no tengo nada que ponerme''.