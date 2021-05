Zara y Havaianas conseguirán que las chanclas de piscina sean tus sandalias preferidas del verano

Tras el éxito de sus colaboraciones anteriores con otras firmas de Inditex, las 'flip flop' más famosas del mundo se alían por primera vez con Zara y nos traen dos diseños que no pueden faltar en tu maleta de vacaciones (y que también llevarás por tu ciudad, como ya hacen las expertas en moda).

SILVIA VÁZQUEZ

La web de Zara está que arde. Y no lo decimos solo por el lanzamiento de Zara Beauty, su primera y completa línea de maquillaje, sino también por las sucesivas colaboraciones con otras firmas que no dejan de aparecer entre sus novedades en los últimos días. A saber: Fruit of the Loom, Everlast (una nueva entrega avalada por el éxito de su cápsula de invierno) y ahora también Havaianas.

Sí, la marca de las chanclas de dedo con más fans alrededor del mundo se ha unido por primera vez con la firma gallega para crear las sandalias más cómodas del verano y reivindicar, una vez más, que este tipo de calzado no es solo apto para la playa o la piscina, sino que además tiene un gran recorrido sobre el asfalto.

Así lo han demostrado las 'insiders' a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, las 'it girls' nórdicas (actuales reinas del 'street style' por su estilo fácil y sorprendente) le han jurado amor eterno a las 'flip flop' para los meses de calor y las combinan con vestidos lenceros, bermudas, maxifaldas y, en definitiva, todo tipo de prendas de verano.

Los mejores looks con calzado 'flip flop' protagonizados por las danesas Ver 7 fotos

Por esta razón, incluir las chanclas de goma en tus looks de los próximos meses es una misión sencilla, pero si necesitas inspiración puedes encontrarla en el Instagram de Janka Polliani, una estilista e 'influencer' danesa con las mejores ideas para sacarle el máximo partido a este calzado, que en poco tiempo ha pasado de "desaliñado" a "top".

En concreto, los diseños que proponen Zara y Havaianas siguen una estética marinera en tonos crema que, además de resaltar el bronceado, resulta muy fácil de combinar con los tonos que triunfan en esta época del año. Ambos pares de chanclas están disponibles en cuatro tallas que abarcan desde la 35 hasta la 42 y tienen un precio de 22,95 euros.

Esta no es la primera vez que Inditex se alía con Havaianas; sin embargo, hasta ahora habían sido Bershka y Stradivarius las marcas elegidas para sacar adelante la colaboración. Probablemente la decisión de apostar esta vez por su tienda líder (en lugar de repetir con las anteriores, enfocadas a un público más joven) se deba tanto a la buena acogida de las otras ocasiones como a la certeza de que, un verano más, las chanclas dominarán nuestro armario.