La nueva colección Zara Athleticz no solo ofrece todo lo que necesitas para ir al gym, sino que también ofrece experiencias para que, sin salir de casa, estés motivado a ese estilo de vida saludable que sueñas.

Cecilia Franco

Si tenemos que hablar de una de las tiendas 'low cost' todoterreno más versátiles encontraríamos en el 'top 1', sin lugar a dudas, a Zara. El gigante de Inditex no deja de sorprendernos y lo cierto es que esto no nos viene de nuevas. Y no solo hablamos de nuevas colecciones en lo que a moda se refiere, sino también su apuesta en el sector beauty, de papelería e incluso mobiliario. Así es Zara, un gigante que arrasa con todo, y así nos lo vuelve a demostrar con un nuevo concepto gracias a la llegada de Zara Athleticz.

Por el nombre ya intuirás a qué va enfocada esta nueva colección. Y sí, tiene que ver con el mundo sport, pero no de cualquier forma. Como ya hemos dicho anteriormente, a Zara le encanta reinventar y si pensábamos que ya lo habíamos visto todo con el mobiliario que lanzó para ir a la playa, ahora alucinarás con esta completa línea deportiva. ¡Completa no, completísima!

Zara Athleticz se trata de una nueva colección deportiva, por el momento masculina, basada en la simplicidad, comodidad y funcionalidad. Camisetas, shorts, zapatillas, complementos sport…bajo una idea multifuncional centrada en el rendimiento para cualquier tipo de deporte y pensada en la reducción del impacto ambiental de las prendas.

10 imprescindibles de la nueva colección masculina Zara Athleticz Ver 10 fotos

Un nuevo concepto que además de recoger una colección confeccionada con materiales cuidadosamente seleccionados y promover así la sostenibilidad en cada uno de los materiales utilizados, también incluye un plan perfecto para todos aquellos que están pensando ponerse en forma con la nueva colección "26 1 18 1". ¿Qué significa esto? Muy sencillo, son las letras de Zara escritas con los números correspondientes a la posición que ocupa cada letra en el alfabeto. ¡Originalidad en estado puro!

"Ropa deportiva para ir más rápido, llegar más lejos y sentirte mejor. Creada para un alto rendimiento, comodidad y estilo". Y es que no todo queda ahí porque la nueva colección, viene de la mano de Zara Athleticz "experience" perfecta para todos los amantes de la vida sana.

Una plataforma donde podrás encontrar playlists adecuadas para cada tipo de entrenamiento, así como entrenamientos online guiados por expertos para que no tengas excusas de falta de tiempo, e incluso, recetas saludables que te ayudarán a llevar un estilo de vida saludable en todos los aspectos. ¿Lo mejor? Esta experiencia que ofrece Zara Athleticz es completamente gratuita. Estrena la colección de Zara más sostenible y completa, y a ponerse en forma. Por el momento solo ha lanzado la colección masculina, pero estaremos atentas a cualquier novedad. ¿A qué esperas para suscribirte? Y no te pierdas ningún contenido fitness.