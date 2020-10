Zara abre sus archivos y pone a la venta (de nuevo) las prendas más icónicas de hace 25 años

La cápsula de edición limitada 'Archive Collection' recupera algunas de las piezas que ya llevaron Kate Moss, Amber Valletta o Carolyn Murphy... y el resultado es pura tendencia 2020.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Zara vuelve a sorprendernos. Y no, esta vez hablamos de su imprevisible sección 'new in', sino de su nuevo e inesperado lanzamiento: 'Archive Collection', una cápsula de edición limitada que reedita algunas prendas y accesorios sacados de los archivos de la marca gallega entre los años 1996 y 2012.

Para llevar a cabo el proyecto, la firma ha recuperado las icónicas campañas protagonizadas por modelos de la talla de Kate Moss, Amber Valletta o Carolyn Murphy, y ha puesto a la venta abrigos, vestidos, pantalones, botas y otros diseños clásicos... pero en versión 2020.

En total, se trata de 17 piezas de fondo de armario -15 de ellas en color negro; tan solo ponen la nota de color (neutro) un abrigo de lana cámel y una camisa de popelín blanca- con ciertos toques de tendencia que se reflejan, por ejemplo, en la repetición de materiales como el cuero (tejido estrella del otoño) o en la inclusión de prendas tan actuales como el vestido lencero, el chaleco de estilo masculino o las botas de caña alta.

Eso sí, siguiendo la línea de otras colecciones de edición limitada, los precios de la 'Archive Collection' son ligeramente más elevados de lo habitual. En concreto, oscilan entre los 25,95 (de un top de punto básico) y los 129 euros (de un abrigo de lana con cinturón).

Con esta propuesta, la marca de Amancio Ortega realiza un ejercicio de reflexión, volviendo la vista atrás para encontrar la inspiración en prendas que ya funcionaban hace casi 25 años y que a día de hoy continúan marcando tendencia.

Queda claro que, en cuestiones de moda, todo vuelve. ¿La conclusión? No hace falta renovar el armario cada temporada por completo, sino invertir en prendas de calidad que soporten así de bien el paso de los años, un mensaje que cada vez más firmas intentan transmitir en busca de una industria más respetuosa y sostenible. ¡Echa un vistazo a la propuesta de Zara!