Los zapatos que encontrarás en las rebajas de verano y que le darán un nuevo aire a tu armario

Todavía puedes aprovechar la oportunidad.

Como en esas tardes noches de cañas y tapas en las que alguien propone quedarse a tomar la última y es ahí donde empieza lo mejor del día, en las rebajas es en la vuelta que das por ellas cuando crees que ya está todo visto cuando aparecen las mejores oportunidades.

Si eres fanática de ellas no hace falta que te expliquemos por qué, pero no está de más recordad que es ahora el momento elegido por las distintas firmas para dar un último empujón en forma de descuentos extras a los productos de sus catálogos de rebajas a los que no han dado salida todavía.

Y lo mejor de todo es que eso no implica que lo que quede sea poco y feo o poco aprovechable,ni mucho menos. Ya lo viste en la selección de vestidos de menos de 15 euros que hicimos hace unas horas, sin ir más lejos, o con el vestidazo largo de H&M con el que ha presumido Paula Echevarría desde Menorca en su última publicación en Instagram.

Precisamente con buena parte de los vestidos que escogimos en dicho tema combinan a la perfección algunos de los zapatos que hemos ido recopilando en la última búsqueda que hemos hecho por las tiendas online de las marcas que han apostado fuerte por el remate final de este período de rebajas de verano 2020.

No solo de sandalias vive la mujer en verano, aunque es verdad que esta temporada las hay especialmente bonitas, tanto planas como de tacón, y por eso hemos incluido otras opciones de calzado en la lista, pensando también en que desgraciadamente el verano no es eterno y que nos queda un telediario para estar ya metidos en agosto.

Alpargatas con cuña, que viven su gran momento -no en vano son el calzado fetiche de iconos de estilo como la reina Letizia o Sara Carbonero-, y otros de estilos completamente distintos como los mocasines, perfectos para sorprender en esta época del año, tienen modelos en el mercado que son auténticos chollos.