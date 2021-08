Zapatos planos de entretiempo perfectos para una vuelta a la oficina con estilo

¿Necesitas ideas para renovar tus zapatos planos y buscas algo cómodo, elegante y que sea capaz de aguantarte el ritmo? Pues muy atenta a todos estas ideas de calzado que puedes llevar en la recta final de agosto y en tu vuelta a la oficina.

Asumámoslo, el verano está llegando poco a poco a su fin así que, por muy felices que nos hagan las sandalias, chanclas y alpargatas que nos han acompañado fielmente todos estos meses, ha llegado el momento de volver a pensar en meter nuestros pies en zapatos cerrados, especialmente cuando hablamos de nuestros looks de oficina.

Sin embargo, ya que tenemos la suerte de vivir en un lugar en el que el buen tiempo se puede alargar hasta octubre sin problema, una estupenda solución para tus estilismos de entretiempo son los zapatos destalonados. Con ellos podrás unir lo mejor de las dos estaciones, pues no estarás ya 'confinando' a tus pies a vivir en un espacio cerrado durante meses y meses, pero a la vez llevarás la parte delantera cubierta, lo que le dará un toque más chic a todos tus looks.

Sin embargo, no es la única opción que tienes en cuanto a zapato plano de entretiempo, pues si buscas algo un poquito más clásico, los mocasines y las bailarinas serán ideales para ti. Con ellos, podrás igualmente seguir con tu ritmo de vida sin llegar a casa con un horrible dolor de pies, y al ser un calzado bastante bajito y algo escotado, tampoco te darán un calor excesivo como cuando llevas botines o botas mucho más cerrados.

En la selección que hemos preparado encontrarás un montón de alternativas diferentes con un denominador común: la versatilidad. Y es que, aunque sean modelos, estilos y colores distintos, todos ellos son muy fáciles de combinar, se adaptan muy bien a cualquier tipo de forma de vestir y son capaces de transicionar fácilmente del día a la noche, por lo que no solo podrás llevarlos a la oficina sino también en tus planes nocturnos.

Por supuesto, somos conscientes de que no hay nada más bonito que complementar tu look con un buen taconazo, pero si quieres priorizar la comodidad, no significa que tengas que sacrificar el estilo por el camino, y para muestra, todos estos zapatos planos que te presentamos a continuación. ¡Lo complicado será quedarte solo con un par!