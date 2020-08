¡Prepárate! Ya tenemos las sandalias de cuña más virales del verano.

Éxitos así no se veían desde hacía tiempo, desde aquellos vestidos de limones que inundaron Instagram. Este verano, más que hablar de un vestido viral, tenemos que hablar de un zapato que desde ya te adelantamos será viral y no lo dejaras de ver en todas las calles españolas. Como no podía ser de otra forma, este calzado está firmado por Zara . La tienda de Inditex ya sabía lo que hacía al diseñar esta sandalia, pues las hizo con cuña y con plataforma.

Estas dos características perfectas son garantía de un séquito de fans que se harán con ellas tan rápido que si no te apresuras a pillarlas te quedarás con las ganas. Seguro que ya las has visto por las calles, por los paseos marítimos, las playas y terrazas porque estos zapatos con plataforma están por todas partes gracias a que no solo tienen un diseño lindo, sino que son hiper cómodas.

Y ¿por qué es que este modelo de sandalias consigue que todo el mundo se obsesione con ellas? Primero, porque todo entra por los ojos. Y su diseño y color marrón es un acierto sea la temporada que sea, segundo porque su tacón tipo cuña y la tira ancha en la parte delantera es garantía de comodidad y de último pero no menos importante es un pequeño detalle que a primera nadie presta atención, pero su punta cuadrada es lo mejor que le puede pasar a tus dedos. Al ser ancha evita que tus dedos esten apretados y te salgan pequeñas llagas (todas sabemos lo molesto que pueden llegar a ser).

Su tacón de 7,5 cm que parece altísimo se convierte en tu aliado porque es de plataforma, lo que evidentemente hace que tus piernas se alarguen y luzcas minifaldas, vestidos, shorts con mucho estilo y elegancia. Además, a quién queremos engañar este tipo de sandalias es el más amado de verano (con el permiso de las alpargatas). Están disponibles desde la talla 35 hasta la 41, por 59,95 euros. ¡Corre que se agotan!