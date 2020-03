Estas zapatillas blancas no solo son el calzado tendencia de la temporada, también son las deportivas más sostenibles porque están hechas con plástico reciclado

La sostenibilidad es el nuevo lema y celebramos que Camper se haya unido con Ecoalf para crear una zapatilla como esta, ¡qué pasada!

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Camper lanza un modelo de zapatilla blanca que promete ser tendencia de la temporada y que, además, es sostenible con el medio ambiente.

Es oficial. El 2020 nos pide responsabilidad y moda sostenible. Los consumidores de moda cada vez más nos pensamos dos veces la procedencia y la ética de la prenda que estamos comprando, de su impacto en la naturaleza. Y, por esta razón las empresas de moda se conciencian sobre su cadena de producción.

Camper es una de ellas. Ha lanzado su colección Camper Together junto a Ecoalf. Comprometido con un futuro más sostenible sin olvidarse de sus orígenes, Camper presenta un nuevo modelo ecológico basado en materiales reciclados por Ecoalf para llevar un paso más allá los límites del diseño con conciencia ecológica. Y la colección no solo aporta su grano de arena en la producción, sino que por cada par vendido, Camper donará 2€ a la Fundación Ecoalf a través de Upcycling the Oceans, un proyecto internacional que recoge basura del mar y la transforma en hilo de alta calidad para producir prendas.

Para esta primavera Camper Together with Ecoalf lanza tres opciones (en blanco, negro y azul marino) unisex del modelo Courb de Camper, una zapatilla elegante y urbana reforzada con empeines, cordones y forro 100% reciclados. Esta edición también incorpora una suela innovadora, producida con el mayor porcentaje posible de materiales reciclados, para ofrecer una versión aún más sostenible de este modelo Camper.

Esta zapatilla promete ser tendencia siguiendo la linea minimalista y básica que predomina esta temporada. Pero lo mejor es que, además de ser una opción en tendencia, es sostenible y aportamos nuestro granito de arena a hacer de este planeta un lugar mejor.

Motivos como este son los que deben guiar nuestras compras en 2020, compromiso, responsabilidad y conciencia. Y gracias a marcas como Camper se nos hace un poco más fácil.